كارثة وشيكة في هذه الدولة.. العاصمة قد تنفد من المياه خلال أسبوعين!

حذّرت الرسمية، من أن تواجه خطر نفاد مياه الشرب خلال أسبوعين فقط، نتيجة جفاف تاريخي تسبب في نضوب شبه كامل لخزانها .وأوضح مدير عام شركة مياه العاصمة، بهزاد بارسا، أن سد أمير كبير أحد السدود الخمسة التي تغذي المدينة، لم يتبقَّ فيه سوى 14 مليون متر مكعب من المياه، أي 8٪ فقط من سعته، وهي كمية تكفي لتأمين المياه لأقل من أسبوعين.وأضاف بارسا أن معدل الأمطار في طهران تراجع بنسبة 100٪ هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض مخزون السدود بشكل غير مسبوق منذ قرن.وتستهلك العاصمة، التي يسكنها أكثر من 10 ملايين نسمة، نحو 3 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، فيما تشهد بعض أحيائها انقطاعات متكررة للمياه في محاولة لترشيد الاستهلاك. (سكاي نيوز)