زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض.. الشرع في واشنطن لبحث تحالف ضد الإرهاب

تتجه الأنظار إلى العاصمة الأميركية ، حيث يستعد الرئيس السوري أحمد للقيام بزيارة رسمية إلى ولقاء نظيره الأميركي ، في خطوة وُصفت بأنها قد تعيد رسم ملامح العلاقات – الأميركية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوازنات الإقليمية في .وبحسب تقارير إعلامية أميركية، من المتوقع أن يوقّع الشرع خلال الزيارة وثيقة لانضمام دمشق إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، ما يشكّل تحوّلًا نوعيًا في موقع من "دولة مدرجة على قوائم الإرهاب" إلى "شريك في مكافحته". كما كشفت مصادر موقع "أكسيوس" عن استعداد واشنطن لرعاية جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين سوريا وإسرائيل عقب الزيارة.ورأى خبراء أن هذا الانفتاح الأميركي يهدف إلى إعادة دمج دمشق في المشهد الأمني الإقليمي، وتحديدًا في إطار إعادة هيكلة الجيش السوري ليصبح "جيشًا وطنيًا جامعًا"، وفق ما أوضحه الباحث في المجلس الأطلسي في واشنطن سمير التقي، الذي أشار إلى إمكانية قيام تحالف ثلاثي ضد الإرهاب يضم الجيش السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، وفصائل المعارضة في التنف.واعتبر التقي في حديث لبرنامج "التاسعة" على قناة " عربية"، أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام "تفاهم أمني غير مباشر" بين دمشق وتل أبيب، يهدف إلى ضبط الحدود الشمالية لسوريا والحد من نشاط الجماعات المتطرفة قرب الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن تستفيد حاليًا من "هدوء أمني فعلي" دون الحاجة إلى اتفاق رسمي.، أكد السوري أسعد الشباني أن الزيارة إلى واشنطن "تهدف إلى فتح صفحة جديدة من التعاون"، مشددًا على أن دمشق "لا تسعى لتهديد أي دولة"، بل تسعى إلى "إعادة صياغة العلاقات الدولية على قاعدة المصالح المشتركة".وأشار مراقبون إلى أن إدارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة هندسة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، عبر الربط بين ملفات مكافحة الإرهاب، وإعادة الإعمار، والتطبيع الأمني بين دول المنطقة، في مسار جديد قد يجعل واشنطن مجددًا مركز ثقل القرار في المنطقة. (سكاي نيوز)