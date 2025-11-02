Advertisement

عربي-دولي

ترامب يحسمها: لا أفكر بتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:03
A-
A+
Doc-P-1437318-638977467995337038.jpg
Doc-P-1437318-638977467995337038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يفكر بتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.
Advertisement
 
 
وفي رد على سؤال لمراسل وكالة فرانس برس على متن الطائرة الرئاسية، استبعد ترامب الفكرة التي طلبتها كييف للاستعانة بها في الحرب الدائرة مع روسيا.
 
 
جاء هذا بعدما ذكر 3 مسؤولين أميركيين وأوروبيين أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعطت البيت الأبيض الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك البعيدة المدى، بعد أن خلص تقييمها إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر سلبا على المخزونات الأميركية، تاركة القرار النهائي للرئيس ترامب، وفقا لشبكة CNN. (العربية) 

مواضيع ذات صلة
الرئيس دونالد ترامب: لا أفكر جدياً في تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
lebanon 24
03/11/2025 12:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قد نضطر للتحدث مع روسيا بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
lebanon 24
03/11/2025 12:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: أنتظر من ترامب ردا على طلب تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
lebanon 24
03/11/2025 12:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا تطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ "توماهوك" لا تتطلب تدريبا مكثفا
lebanon 24
03/11/2025 12:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فرانس برس

على متن الطائرة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

وزارة الدفاع

البنتاغون

بيت الأب

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:12 | 2025-11-03
05:09 | 2025-11-03
04:51 | 2025-11-03
04:37 | 2025-11-03
04:28 | 2025-11-03
04:05 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24