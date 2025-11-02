ترامب يحسمها: لا أفكر بتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك

أعلن الرئيس الأميركي أنه لا يفكر بتزويد بصواريخ توماهوك.

وفي رد على سؤال لمراسل الرئاسية، استبعد الفكرة التي طلبتها للاستعانة بها في الحرب الدائرة مع .

جاء هذا بعدما ذكر 3 مسؤولين أميركيين وأوروبيين أن الأميركية (البنتاغون) أعطت الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك البعيدة المدى، بعد أن خلص تقييمها إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر سلبا على المخزونات الأميركية، تاركة القرار النهائي للرئيس ترامب، وفقا لشبكة CNN. (العربية)