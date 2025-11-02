Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا ستسحب آخر الألقاب العسكرية من شقيق الملك تشارلز الثالث

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:07
Doc-P-1437321-638977472077794407.jpg
Doc-P-1437321-638977472077794407.jpg photos 0
أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن الحكومة ستسحب آخر الألقاب العسكرية الفخرية المتبقية من الأمير السابق أندرو شقيق الملك تشارلز الثالث.
وكان الملك أعلن الخميس تجريد شقيقه الأصغر من ألقابه الملكية، وسط استنكار عام متزايد لارتباط أندرو برجل المال الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، الذي رحل في زنزانته عام 2019 أثناء انتظار المحاكمة.
 
 
وقال وزير الدفاع لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "رأينا أندرو يتخلى عن الألقاب الفخرية التي كان يحملها في الجيش، وما زلنا تحت إشراف الملك نعمل الآن على إزالة آخر لقب يحمله، وهو نائب الأميرال".

وأضاف أن الحكومة ستتبع توصيات الملك في ما يتعلق بالأوسمة العسكرية التي حصل عليها أندرو خلال مسيرته. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
 
05:12 | 2025-11-03
05:09 | 2025-11-03
04:51 | 2025-11-03
04:37 | 2025-11-03
04:28 | 2025-11-03
04:05 | 2025-11-03
