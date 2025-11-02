Advertisement

عربي-دولي

بعد "الفيديو المسرب".. اعتقال المدعية العسكرية الإسرائيلية

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1437323-638977475461225490.png
Doc-P-1437323-638977475461225490.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتقلت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية المستقيلة يفعات تومر يروشالمي، على خلفية فيديو مسرب يظهر الاعتداء على معتقل فلسطيني، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الإثنين.
Advertisement

ويشتبه في أن تومر يروشالمي، التي استقالت الجمعة، عرقلت تحقيقا للشرطة في التسريب.

وحسبما ورد في خطاب استقالتها، فقد تحملت المسؤولية عن نشر الفيديو، قائلة إنها أرادت "مواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية". (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع إسرائيل يقيل المدعية العسكرية بعد تسريب فيديو لتعذيب معتقل فلسطيني
lebanon 24
03/11/2025 12:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: العثور على سيارة المدعية العامة العسكرية "يفعات يروشالمي" قرب شاطئ تل أبيب
lebanon 24
03/11/2025 12:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: العثور على المدعية العسكرية وهي على قيد الحياة بعد اختفائها منذ صباح اليوم
lebanon 24
03/11/2025 12:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ التواصل مع المدعية العسكرية العامة في الجيش الإسرائيلي وهي على قيد الحياة
lebanon 24
03/11/2025 12:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24

يفعات تومر يروشالمي

تومر يروشالمي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

سكاي نيو

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:12 | 2025-11-03
05:09 | 2025-11-03
04:51 | 2025-11-03
04:37 | 2025-11-03
04:28 | 2025-11-03
04:05 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24