بعد "الفيديو المسرب".. اعتقال المدعية العسكرية الإسرائيلية

Advertisement

اعتقلت المدعية العامة العسكرية المستقيلة ، على خلفية فيديو مسرب يظهر الاعتداء على معتقل فلسطيني، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف "، الإثنين.ويشتبه في أن ، التي استقالت الجمعة، عرقلت تحقيقا للشرطة في التسريب.وحسبما ورد في خطاب استقالتها، فقد تحملت المسؤولية عن نشر الفيديو، قائلة إنها أرادت "مواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية". (سكاي نيوز عربية)