"إنهم يقتلون المسيحيين بأعداد كبيرة جدا".. ترامب يُهدد بتنفيذ ضربات جوية في نيجيريا

أعلن الرئيس الأميركي، ان الجيش الأميركي قد ينشر قوات في أو ينفذ ضربات جوية فيها.ونقلت وكالة عن قوله، من الرئاسية لدى سؤاله بشأن إمكانية نشر قوات برية في نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية هناك: "قد يكون ذلك. أقصد ربما أشياء أخرى أيضا. أتصور الكثير من الأمور".وأضاف ترامب: "إنهم يقتلون أعدادا قياسية من في نيجيريا.. إنهم يقتلون المسيحيين بأعداد كبيرة جدا. لن نسمح بحدوث ذلك".في المقابل، أكدت نيجيريا، أمس الأحد، أنها سترحب بالمساعدة الأميركية في مكافحة المسلحين شريطة احترام سلامة أراضيها، وذلك ردا على تهديدات ترامب بالتدخل العسكري.