عربي-دولي

"إنهم يقتلون المسيحيين بأعداد كبيرة جدا".. ترامب يُهدد بتنفيذ ضربات جوية في نيجيريا

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:29
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ان الجيش الأميركي قد ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية فيها.
ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله، من على متن الطائرة الرئاسية لدى سؤاله بشأن إمكانية نشر قوات برية في نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية هناك: "قد يكون ذلك. أقصد ربما أشياء أخرى أيضا. أتصور الكثير من الأمور".

وأضاف ترامب: "إنهم يقتلون أعدادا قياسية من المسيحيين في نيجيريا.. إنهم يقتلون المسيحيين بأعداد كبيرة جدا. لن نسمح بحدوث ذلك".

في المقابل، أكدت نيجيريا، أمس الأحد، أنها سترحب بالمساعدة الأميركية في مكافحة المسلحين شريطة احترام سلامة أراضيها، وذلك ردا على تهديدات ترامب بالتدخل العسكري.

