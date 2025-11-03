وزير الخارجية الايراني: لم تنسف المفاوضات

جدد التأكيد أن بلاده لم تنسف المفاوضات السابقة ولم تطح بالسبل الدبلوماسية لحل الملف . وقال في منشور على حسابه في إكس: "من فجّر طاولة المفاوضات هو من فعل ذلك" أي أوقف الحلول الدبلوماسية.

Advertisement

كما اعتبر أن استهدفت الحل الدبلوماسي بسبب خوفها الحقيقي من فشل "مشروع شيطنة ".