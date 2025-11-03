Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الايراني: لم تنسف المفاوضات

Lebanon 24
03-11-2025 | 00:30
جدد وزير الخارجية عباس عراقجي التأكيد أن بلاده لم تنسف المفاوضات السابقة ولم تطح بالسبل الدبلوماسية لحل الملف النووي. وقال في منشور على حسابه في إكس: "من فجّر طاولة المفاوضات هو من فعل ذلك" أي أوقف الحلول الدبلوماسية.
كما اعتبر أن إسرائيل استهدفت الحل الدبلوماسي بسبب خوفها الحقيقي من فشل "مشروع شيطنة إيران".
وزير الخارجية الإيراني: إذا دقّق ترامب محاضر المفاوضات مع ويتكوف سيجد أننا كنا قريبين من اتفاق
lebanon 24
03/11/2025 12:28:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: لم تغادر إيران طاولة المفاوضات أبدا لأنها لا تشك في الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي
lebanon 24
03/11/2025 12:28:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: أبدينا المرونة اللازمة والضرورية ورغم ذلك لم يكتمل المسار التفاوضي بسبب عرقلة الأميركيين
lebanon 24
03/11/2025 12:28:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تنسف منازل سكنية شرقي مدينة غزة
lebanon 24
03/11/2025 12:28:20 Lebanon 24 Lebanon 24

