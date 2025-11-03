الاعتداءات مستمرة.. إسرائيل تقصف جنوب ووسط وشمال غزة



وشنت الطائرات الحربية في ساعات الأولى سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق شرق المدينة، بالتزامن مع عمليات نسف وتفجير منازل سكنية شرق المدينة. على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تواصل القصف المدفعي العنيف وإطلاق النار من الدبابات المتمركزة شرق مدينة جنوب القطاع، في ظل تصاعد وتيرة العمليات الميدانية.وشنت الطائرات الحربية في ساعات الأولى سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق شرق المدينة، بالتزامن مع عمليات نسف وتفجير منازل سكنية شرق المدينة.

كما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة.



كذلك قصفت الطائرات الإسرائيلية عدة منازل شرق مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار تفخيخ القوة الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي المنازل وتفجيرها.