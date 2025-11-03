Advertisement

عربي-دولي

الاعتداءات مستمرة.. إسرائيل تقصف جنوب ووسط وشمال غزة

Lebanon 24
03-11-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1437376-638977566986397151.webp
Doc-P-1437376-638977566986397151.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف وإطلاق النار من الدبابات المتمركزة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، في ظل تصاعد وتيرة العمليات الميدانية.
Advertisement

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية في ساعات الفجر الأولى سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق شرق المدينة، بالتزامن مع عمليات نسف وتفجير منازل سكنية شرق المدينة.
كما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة.

كذلك قصفت الطائرات الإسرائيلية عدة منازل شرق مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار تفخيخ القوة الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي المنازل وتفجيرها.
مواضيع ذات صلة
أزمة النزوح من غزة مستمرة على وقع تصعيد الاعتداءات الاسرائيلية
lebanon 24
03/11/2025 12:28:41 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: لهذا السبب لا تزال إسرائيل تقصف جنوب لبنان
lebanon 24
03/11/2025 12:28:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
03/11/2025 12:28:41 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يوميا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجودا
lebanon 24
03/11/2025 12:28:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

خان يونس

التزام

الهند

الفجر

بابا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:12 | 2025-11-03
05:09 | 2025-11-03
04:51 | 2025-11-03
04:37 | 2025-11-03
04:28 | 2025-11-03
04:05 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24