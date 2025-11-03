Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل: تعرفنا على جثث الرهائن الثلاث التي تسلمناها

Lebanon 24
03-11-2025 | 02:51
Doc-P-1437401-638977603753833121.webp
Doc-P-1437401-638977603753833121.webp photos 0
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التعرف على جثث الرهائن الثلاث التي سلمتها حركة حماس يوم الأحد.
وقال مكتب نتنياهو في بيان الاثنين إنه "بعد استكمال إجراءات تحديد الهوية من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلات الرهائن القتلى العقيد أساف حمامي، والنقيب عومر ماكسيم ناوترا، والرقيب أول عوز دانيئيل"، بأنه تمت إعادتهم إلى إسرائيل واكتمل التعرف على هوياتهم.
كما أضاف أن الحكومة وجميع أجهزة الأمن الإسرائيلية "عازمون ومصممون ويعملون بلا كلل" لإعادة جميع الرهائن القتلى.

فيما أردف أنه "يُطلب من حماس أن تفي بالتزاماتها تجاه الوسطاء وأن تعيدهم ضمن تنفيذ الاتفاق"، مشدداً على أن "إسرائيل لن تتنازل عن ذلك ولن تدخر أي جهد حتى تتم إعادة جميع الرهائن، آخرهم قبل أولهم".

وبذلك تكون الجثث الثلاث من أصل 11 رهينة تسعى إسرائيل لاستعادة رفاتهم من غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وسط تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاكه.

يذكر أن حماس سلمت جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء وعددهم 20 مقابل ما يقرب من ألفين من السجناء الفلسطينيين وممن اعتقلتهم إسرائيل وقت الحرب من غزة.

كما وافقت الحركة أيضاً على تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين، وعددها 28، مقابل جثث 360 مسلحاً فلسطينياً قُتلوا خلال الحرب.
