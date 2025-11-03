إسرائيل: تعرفنا على جثث الرهائن الثلاث التي تسلمناها



وقال مكتب في بيان الاثنين إنه "بعد استكمال إجراءات تحديد الهوية من قبل للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش عائلات الرهائن القتلى العقيد أساف حمامي، والنقيب عومر ماكسيم ناوترا، والرقيب أول عوز دانيئيل"، بأنه تمت إعادتهم إلى إسرائيل واكتمل التعرف على هوياتهم. أعلن مكتب ، ، التعرف على جثث الرهائن الثلاث التي سلمتها حركة .وقال مكتب في بيان الاثنين إنه "بعد استكمال إجراءات تحديد الهوية من قبل للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش عائلات الرهائن القتلى العقيد أساف حمامي، والنقيب عومر ماكسيم ناوترا، والرقيب أول عوز دانيئيل"، بأنه تمت إعادتهم إلى إسرائيل واكتمل التعرف على هوياتهم.

كما أضاف أن الحكومة وجميع أجهزة الأمن "عازمون ومصممون ويعملون بلا كلل" لإعادة جميع الرهائن القتلى.



فيما أردف أنه "يُطلب من حماس أن تفي بالتزاماتها تجاه الوسطاء وأن تعيدهم ضمن تنفيذ الاتفاق"، مشدداً على أن "إسرائيل لن تتنازل عن ذلك ولن تدخر أي جهد حتى تتم إعادة جميع الرهائن، آخرهم قبل أولهم".



وبذلك تكون الجثث الثلاث من أصل 11 رهينة تسعى إسرائيل لاستعادة رفاتهم من غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وسط تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاكه.



يذكر أن حماس سلمت جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء وعددهم 20 مقابل ما يقرب من ألفين من السجناء وممن اعتقلتهم إسرائيل وقت الحرب من غزة.



كما وافقت الحركة أيضاً على تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين، وعددها 28، مقابل جثث 360 مسلحاً فلسطينياً قُتلوا خلال الحرب.