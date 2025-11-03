28
القمر العملاق يقترب من سماء دولة عربية.. وعالم فلكي يُوضح
Lebanon 24
03-11-2025
|
03:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيُطلّ مساء الأربعاء المقبل على
السودان
والعالم القمر العملاق، في ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الرصد والتصوير، وتُعرف علمياً باسم "بدر الحضيض".
وسيبلغ القمر أقرب نقطة له من الأرض على مسافة 356,980 كيلومترا فقط، ما سيجعله يبدو أكبر بنسبة 14 في المائة وأكثر سطوعا بنحو 30 في المائة من البدر المعتاد.
وسيُعدّ هذا الظهور الأضخم والأكثر إشراقا بين الأقمار الكاملة لهذا العام.
أوضح
البروفيسور
معاوية حامد
شداد
، رئيس الجمعية السودانية لعلوم
الفلك
والفضاء، وأستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة الخرطوم، أن الظاهرة "ليست نادرة كما يعتقد البعض، بل تتكرر من ثلاث إلى أربع مرات في العام".
وأضاف قائلاً في تصريحات للعربية إن "القمر يتحرك في مدار بيضاوي، وعندما يكتمل بدرا وهو في أقرب نقطة من الأرض، نراه أكبر وأكثر إشراقا. إنها ظاهرة طبيعية تُسمّى بدر الحضيض".
كما أشار شداد إلى أن عام 2025 سيشهد ثلاث حالات من القمر العملاق، الأولى كانت في 7 تشرين الأول، والثانية مرتقبة في 5 تشرين الثاني، والثالثة والأخيرة في 4 كانون الأول المقبل.
وختم العالم الفلكي حديثه بالتأكيد على أن متابعة القمر العملاق لا تحتاج إلى أدوات خاصة، بل "يكفي أن نرفع رؤوسنا إلى السماء، لنرى مشهدا يذكّرنا بأن في هذا
الكون
انتظام وجمال، حتى في أحلك الأوقات". (العربية)
