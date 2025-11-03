Advertisement

عربي-دولي

بحثا عن جثث رهائن.. دخول عناصر من حماس مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة

Lebanon 24
03-11-2025 | 04:37
تمكن عناصر من حركة حماس اليوم الإثنين من دخول مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة للبحث عن جثث رهائن إسرائيليين.
وأعلن مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية" أن عناصر حماس دخلوا حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، داخل منطقة "الخط الأصفر" التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، للبحث عن رفات إسرائيليين هناك.

وأمس الأحد تسلمت إسرائيل جثث 3 رهائن من المحتجزين في غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس الذي دخل حيز التنفيذ في القطاع في 10 أكتوبر الماضي.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن "إسرائيل تلقت، عبر الصليب الأحمر، نعوش 3 رهائن متوفين تم تسليمها للجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك داخل قطاع غزة".

وكانت حماس لا تزال تحتجز 48 رهينة في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن تسلم الحركة جثث 28 رهينة، أعادت منها حتى الآن 20 جثة كانت محتجزة لديها، مؤكدة أن من الصعب تحديد مكان الرفات واستخراجه وسط الدمار الهائل في قطاع غزة.



مكتب رئيس الوزراء

بنيامين نتنياهو

الصليب الأحمر

سكاي نيوز

سكاي نيو

قطاع غزة

إسرائيل

