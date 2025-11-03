بحثا عن جثث رهائن.. دخول عناصر من حماس مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة

Advertisement

تمكن عناصر من حركة اليوم الإثنين من دخول مناطق تحت سيطرة الجيش في للبحث عن جثث رهائن إسرائيليين.وأعلن مصدر مطلع لـ" عربية" أن عناصر حماس دخلوا حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، داخل منطقة "الخط الأصفر" التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، للبحث عن رفات إسرائيليين هناك.وأمس الأحد تسلمت جثث 3 رهائن من المحتجزين في غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس الذي دخل حيز التنفيذ في القطاع في 10 أكتوبر الماضي.وقال في بيان إن "إسرائيل تلقت، عبر ، نعوش 3 رهائن متوفين تم تسليمها للجيش الإسرائيلي وقوات داخل قطاع غزة".وكانت حماس لا تزال تحتجز 48 رهينة في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن تسلم الحركة جثث 28 رهينة، أعادت منها حتى الآن 20 جثة كانت محتجزة لديها، مؤكدة أن من الصعب تحديد مكان الرفات واستخراجه وسط الدمار الهائل في قطاع غزة.