عربي-دولي
بحثا عن جثث رهائن.. دخول عناصر من حماس مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة
Lebanon 24
03-11-2025
|
04:37
photos
تمكن عناصر من حركة
حماس
اليوم الإثنين من دخول مناطق تحت سيطرة الجيش
الإسرائيلي
في
قطاع غزة
للبحث عن جثث رهائن إسرائيليين.
وأعلن مصدر مطلع لـ"
سكاي نيوز
عربية" أن عناصر حماس دخلوا حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، داخل منطقة "الخط الأصفر" التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، للبحث عن رفات إسرائيليين هناك.
وأمس الأحد تسلمت
إسرائيل
جثث 3 رهائن من المحتجزين في غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس الذي دخل حيز التنفيذ في القطاع في 10 أكتوبر الماضي.
وقال
مكتب رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
في بيان إن "إسرائيل تلقت، عبر
الصليب الأحمر
، نعوش 3 رهائن متوفين تم تسليمها للجيش الإسرائيلي وقوات
الشاباك
داخل قطاع غزة".
وكانت حماس لا تزال تحتجز 48 رهينة في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن تسلم الحركة جثث 28 رهينة، أعادت منها حتى الآن 20 جثة كانت محتجزة لديها، مؤكدة أن من الصعب تحديد مكان الرفات واستخراجه وسط الدمار الهائل في قطاع غزة.
