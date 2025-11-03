تشنها إسرائيل.. حرب من نوع آخر في الضفة الغربية



ونص القرار على إزالة واقتلاع الأشجار من مناطق (الوجه وجبل الريسن في راس كركر، والعوريد في كفر نعمة) "لأغراض عسكرية"، فيما بلغت مساحة الأرض المستهدفة نحو 15 دونماً، وفق ما نقلت والمعلومات (وفا). ذكر موقع "العربية" أن أهالي يعيشون حرباً من نوع آخر، تشنها ضد أشجار الزيتون، التي تعتبر مصدر رزق آلاف . فقد أصدرت السلطات ، اليوم الاثنين، قراراً عسكرياً يقضي باقتلاع آلاف الأشجار من أراضي قريتين غرب رام الله.ونص القرار على إزالة واقتلاع الأشجار من مناطق (الوجه وجبل الريسن في راس كركر، والعوريد في كفر نعمة) "لأغراض عسكرية"، فيما بلغت مساحة الأرض المستهدفة نحو 15 دونماً، وفق ما نقلت والمعلومات (وفا).

وكان مكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أحصى تعرّض 27 قرية في الضفة لهجمات مرتبطة بموسم قطاف الزيتون خلال الأسبوع الممتد من السابع إلى 13 تشرين الأول الماضي وحده.



كما ندد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيت سانغاي بـ"هجمات خطيرة" على المزارعين الفلسطينيين في الضفة، معربا عن أسفه لـ"مستويات خطيرة من إفلات مرتكبيها من العقاب".

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى الشهر ذاته من العام الحالي 2025، نفذ المستوطنون الإسرائيليون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، تسببت باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48 ألفا و728 شجرة منها 37 ألفا و237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان".

يذكر أن الضفة الغربية تضم أكثر من ثمانية ملايين شجرة زيتون تعود لحوالي ثلاثة ملايين نسمة، وفقا للتعداد الزراعي للعام 2021.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش فيها حاليًا نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي في التي تعتبرها الأمم المتحدة وأغلب غير قانونية.