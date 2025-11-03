Advertisement

عربي-دولي

تشنها إسرائيل.. حرب من نوع آخر في الضفة الغربية

Lebanon 24
03-11-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1437468-638977668428106956.png
Doc-P-1437468-638977668428106956.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "العربية" أن  أهالي الضفة الغربية يعيشون حرباً من نوع آخر، تشنها إسرائيل ضد أشجار الزيتون، التي تعتبر مصدر رزق آلاف الفلسطينيين. فقد أصدرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قراراً عسكرياً يقضي باقتلاع آلاف الأشجار من أراضي قريتين غرب رام الله.
Advertisement

ونص القرار على إزالة واقتلاع الأشجار من مناطق (الوجه الغربي وجبل الريسن في راس كركر، والعوريد في كفر نعمة) "لأغراض عسكرية"، فيما بلغت مساحة الأرض المستهدفة نحو 15 دونماً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
 
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أحصى تعرّض 27 قرية في الضفة لهجمات مرتبطة بموسم قطاف الزيتون خلال الأسبوع الممتد من السابع إلى 13 تشرين الأول الماضي وحده.

كما ندد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيت سانغاي بـ"هجمات خطيرة" على المزارعين الفلسطينيين في الضفة، معربا عن أسفه لـ"مستويات خطيرة من إفلات مرتكبيها من العقاب".
 
ومنذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى الشهر ذاته من العام الحالي 2025، نفذ المستوطنون الإسرائيليون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، تسببت باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48 ألفا و728 شجرة منها 37 ألفا و237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان".
 
يذكر أن الضفة الغربية تضم أكثر من ثمانية ملايين شجرة زيتون تعود لحوالي ثلاثة ملايين نسمة، وفقا للتعداد الزراعي للعام 2021.
 
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش فيها حاليًا نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي في المستوطنات التي تعتبرها الأمم المتحدة وأغلب المجتمع الدولي غير قانونية.
 
مواضيع ذات صلة
مدير الأونروا في الضفة الغربية: التدمير والتهجير القسري مستمران في شمال الضفة الغربية المحتلة
lebanon 24
03/11/2025 19:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضفة الغربية.. إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة
lebanon 24
03/11/2025 19:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إسرائيل "لن تقوم بأي خطوة" في الضفة الغربية
lebanon 24
03/11/2025 19:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إسرائيل ستفقد كل الدعم الأميركي إذا ضمت الضفة الغربية
lebanon 24
03/11/2025 19:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

وكالة الأنباء

الأمم المتحدة

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:42 | 2025-11-03
11:13 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
10:39 | 2025-11-03
10:19 | 2025-11-03
10:07 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24