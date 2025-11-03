كارثة في بلدٍ عربيٍّ... الأسماك والطيور اختفت!

Advertisement

تسبّب جفاف المسطحات المائية في هور الدلمج في ، بتهديد خطير لمصادر دخل العديد من الصيادين الذين يعتمدون على صيد الأسماك والطيور المهاجرة كمصدر رزق أساسي.وأظهرت مشاهد مصوّرة بطائرة مسيّرة، اتساع رقعة الجفاف الذي ضرب المنطقة، إلى جانب تشققات في الأرض ووجود قوارب مهجورة تركها الصيادون بعد أن فقدت المياه التي كانت تحملها.وفي هذا السياق، قال أحد الصيادين المتأثرين بالجفاف، إن الطيور والأسماك بأنواعها اختفت، بعدما حلّ الجفاف في المنطقة، وأصبح القاع عبارة عن صحراء، وتحوّلت المنطقة إلى أراضٍ جافة.وأضاف أن كثيراً من الأهالي اضطروا إلى ترك منازلهم والنزوح نحو المدن بحثاً عن فرص معيشة، رغم صعوبة الأوضاع هناك. (العربية)