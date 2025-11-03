زلزال هزّ الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كامتشاتكا... كم بلغت قوّته؟

ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة في أقصى شرق .

Advertisement

وشعر السكان بهزات أرضية وصلت قوتها إلى 4 درجات في المناطق المأهولة بالسكان، فيما أعلن حاكم الإقليم حالة الطوارئ.



إلى ذلك، لم يصدر أي تحذير من تسونامي.



وفي غضون 30 دقيقة من وقوع الزلزال، سجل العلماء أربع هزات ارتدادية أخرى لم يشعر بها سكان المناطق المأهولة بالسكان. (الشرق)