عربي-دولي

زلزال هزّ الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كامتشاتكا... كم بلغت قوّته؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 06:37
Doc-P-1437525-638977740575665039.png
Doc-P-1437525-638977740575665039.png photos 0
ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.
وشعر السكان بهزات أرضية وصلت قوتها إلى 4 درجات في المناطق المأهولة بالسكان، فيما أعلن حاكم الإقليم حالة الطوارئ.

إلى ذلك، لم يصدر أي تحذير من تسونامي.

وفي غضون 30 دقيقة من وقوع الزلزال، سجل العلماء أربع هزات ارتدادية أخرى لم يشعر بها سكان المناطق المأهولة بالسكان. (الشرق)
