صفقة كبيرة... لماذا ترفض إسرائيل المُصادقة على "إتّفاق الغاز" مع مصر؟

Advertisement

ذكر موقع " "، أنّ "يسرائيل هيوم"، قالت إنّ الإسرائيليّ إيلي كوهين، يرفض رغم الضغوط الكبيرة من إدارة الرئيس الأميركي ، المصادقة على اتفاق الضخم مع مصر، بسبب ما أسمته الصحيفة الإسرائيليّة "بالانتهاكات المدعاة لبنود اتفاقية السلام المتعلقة بانتشار القوات في شبه سيناء، إضافة إلى المخاوف من ارتفاع أسعار الغاز على المستهلك الإسرائيليّ".وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة إلى أنّ "هذا الموقف أدى إلى إلغاء وزير الطاقة الأميركي زيارة كانت مقررة إلى الأسبوع الماضي".ونقل عن كوهين قوله: هذا واجبي، ولن يؤثر عليّ أي ضغط"، مؤكدا أن "أولويته تبقى حماية المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل".وأضافت الصحيفة أن إسرائيل لا تزال تؤخر الموافقة الرسمية النهائية على اتفاق تصدير الغاز بين حقل "لوثيان" ومصر، حتى يتم التوصل إلى تسوية واضحة بشأن تواجد القوات المصرية في سيناء، لأنّه ملفٌّ حسّاس تنظر إليه على أنه يشكل خرقًا محتملاً لبنود اتفاقية كامب ديفيد للسلام.وأوضح مصدر مطّلع للصحيفة أن حلّ هذه المسألة قد يستغرق على الأقل عدة أسابيع إضافية. (روسيا اليوم)