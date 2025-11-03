24
عربي-دولي
صفقة كبيرة... لماذا ترفض إسرائيل المُصادقة على "إتّفاق الغاز" مع مصر؟
Lebanon 24
03-11-2025
|
10:00
ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ "يسرائيل هيوم"، قالت إنّ
وزير الطاقة
الإسرائيليّ إيلي كوهين، يرفض رغم الضغوط الكبيرة من إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، المصادقة على اتفاق
الغاز
الضخم مع مصر، بسبب ما أسمته الصحيفة الإسرائيليّة "بالانتهاكات
المصرية
المدعاة لبنود اتفاقية السلام المتعلقة بانتشار القوات في شبه
جزيرة
سيناء، إضافة إلى المخاوف من ارتفاع أسعار الغاز على المستهلك الإسرائيليّ".
وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة إلى أنّ "هذا الموقف أدى إلى إلغاء وزير الطاقة الأميركي زيارة كانت مقررة إلى
إسرائيل
الأسبوع الماضي".
ونقل عن كوهين قوله: هذا واجبي، ولن يؤثر عليّ أي ضغط"، مؤكدا أن "أولويته تبقى حماية المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل".
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل لا تزال تؤخر الموافقة الرسمية النهائية على اتفاق تصدير الغاز بين حقل "لوثيان" ومصر، حتى يتم التوصل إلى تسوية واضحة بشأن تواجد القوات المصرية في سيناء، لأنّه ملفٌّ حسّاس تنظر إليه
تل أبيب
على أنه يشكل خرقًا محتملاً لبنود اتفاقية كامب ديفيد للسلام.
وأوضح مصدر مطّلع للصحيفة أن حلّ هذه المسألة قد يستغرق على الأقل عدة أسابيع إضافية. (روسيا اليوم)
