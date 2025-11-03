Advertisement

عربي-دولي

ما هي الأسلحة التي تمتلكها فنزويلا لمُواجهة التهديد الأميركيّ؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1437546-638977767992897141.png
Doc-P-1437546-638977767992897141.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ فنزويلا تتمتّع بجيشٍ كبير، وتظلّ قوة جوية وبرية وبحرية قائمة رغم تآكل القدرات اللوجستية وتردّي الاقتصاد الوطني، إذ تُشير التقديرات الحديثة، أنّ عدد القوّات المسلحة الفعلية هو حوالي 120 ألف عنصر مع آلاف إضافية في الحرس والاحتياط.
Advertisement

ويبني سلاح الجوّ الفنزويلي ردعه على مقاتلات سوخوي-30 الروسية، وهي طائرات قادرة على مهام دفاعية وهجومية متقدمة وتحمل ذخائر طويلة المدى.
 
إلى جانب ذلك، تُعد منظومات الدفاع الجوي من فئة إس-300 خطاً دفاعياً هامّاً يرفع كلفة أي غارة جوية على العمق الفنزويلي، خصوصاً إذا نجحت أنظمة الرصد والتكامل الجوي في العمل بكفاءة.
 
ومع ذلك تواجه هذه الأنظمة قيود صيانة وقطع غيار جراء عقوبات وسنوات من التقشف، ما يؤثر على استدامتها في حالة صراع طويل. 

وأصبحت القدرات المضادة للسفن أحد عناصر الردع الأكثر وضوحاً، وفقا للمحللين العسكريين. ومن هنا عرضت القوات الفنزويلية في عمليات تدريب مقاتلات سوخوي وهي تحمل صواريخ Kh-31 المضادة للسفن، وهي صواريخ تتميّز بسرعة عالية ونطاق إطلاق يجعلها تهديداً عملياً للسفن العاملة قرب الساحل.
 
إضافة إلى ذلك، تشير تقارير إلى وجود بطاريات ساحلية ومنظومات صواريخ قادرة على حجز الممرات البحرية أو خلق نقاط عجز تكتيكية للمجموعات البحرية الكبيرة. هذه المجموعة من القدرات تحول أي عملية بحرية معادية إلى عملية مكلفة وخطيرة حتى في المياه الإقليمية القريبة من السواحل. 

على مدى السنوات الأخيرة دخلت منظومات الطائرات المسيّرة منظومة الدفاع الفنزويلية عبر تعاون تقني وتجاري مع دول مثل إيران، ما سمح بتشكيل أُسطول من المسيّرات الاستطلاعية والـ"لوترينغ مينيشن" القادرة على ضرب أهداف بحرية وساحلية صغيرة بدقة كافية.
 
ويرى خبراء الدفاع أن استخدام هذه المسيّرات في المهمات الاستطلاعية وتوجيه الضربات المحددة يغيّر معادلات الرصد ويقلّل اعتماد كاراكاس على الطائرات المأهولة وحدها. 

كما أعاد الرئيس مادورو تعبئة ميليشيا "الدفاع الوطني البوليفاري" ووسع سجلات المشاركة المدنية، فيما تروّج السلطة لأرقام عالية للمسجلين كوسيلة لردع العدو وخلق طبقة دفاع محلية قابلة للتعبئة.

هذه الكتلة ليست بديلة عن قوة نظامية متخصصة، لكنها تشكّل أداة قوة داخلية لردع إنزال أو عملية اختراق ساحلي أو لزعزعة عمليات هبوط صغيرة. في المقابل، ثمة شكوك واسعة لدى محللين حول مستوى التدريب والقدرة القتالية الحقيقية لهذه التشكيلات.  

وتُواصل كاراكاس البحث عن دعم من روسيا والصين وإيران لتعويض مشكلات الصيانة والإلكترونيات والأنظمة السلبية كالتشويش على تحديد المواقع وأنظمة الاستخبارات السلبي.

ويعتقد الخبراء العسكريون أن وصول قطع غيار أو أنظمة رادارية متقدمة أو شحنات مسيّرات محسّنة قد يرفع فعالية المنظومات الحالية مؤقتاً، ما يجعل العلاقة الخارجية عنصراً محورياً في قدرة فنزويلا على المحافظة على ردع عملي. 

لكن، تبقى المعوقات المادية واللوجستية ماثلة أمام القيادة الفنزويلية، بدءا بتقادم المعدات، عجز تمويل الصيانة، قصور سلسلات الإمداد، وتأثير العقوبات على شبكات الاستيراد الفني. (ارم نيوز)


مواضيع ذات صلة
ما هو عدد صواريخ "توماهوك" التي يمتلكها الجيش الأميركيّ؟
lebanon 24
03/11/2025 19:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ملك الأردن: نحتاج قرارات حاسمة ورادعة لمواجهة التهديد الإسرائيلي
lebanon 24
03/11/2025 19:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: ما حدث في الدنمارك يحتم علينا توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تفرضها التصرفات الروسية
lebanon 24
03/11/2025 19:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الأميركي: إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً
lebanon 24
03/11/2025 19:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24

العقوبات

سنوات من

بات على

القادر

روسيا

الروس

إيران

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:42 | 2025-11-03
11:13 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
10:39 | 2025-11-03
10:19 | 2025-11-03
10:07 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24