عربي-دولي

القاهرة تشدد الرقابة.. 4 مسؤولين يواجهون إجراءات تأديبية

Lebanon 24
03-11-2025 | 07:40
كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار من محافظة القاهرة بإحالة أربعة مسؤولين إلى المحاكمة التأديبية، بتهمة الإخلال بواجباتهم الوظيفية وعدم أداء المهام الموكلة إليهم بدقة، بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات مالية وإدارية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني 2024 حتى تاريخه.
وأكد القرار أن المحالين هم: أ.ه، باحثة قانونية بالإدارة المركزية للشؤون القانونية؛ م.م، مدير إدارة التحقيقات بالإدارة نفسها؛ م.ع، مدير إدارة انتظار المركبات والساحات بالمحافظة؛ وح.أ، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، الذي كان قد تقدّم باستقالته قبل صدور القرار. ووفقًا للمادة الثانية من القرار، لن يُسمح بترقية المحالين أو قبول استقالاتهم حتى الفصل في القضية، فيما كُلفت الإدارة المركزية للموارد البشرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطارهم بتقرير الاتهام وموعد الجلسة وتسليمهم نسخة من القرار، ومتابعة سير المحاكمة التأديبية وإخطار الجهات المعنية بكل ما يخصها.

وتشير تحقيقات النيابة إلى أن الباحثة القانونية تعسفت في إنهاء خدمة أحد العاملين دون وجود مخالفات مثبتة بحقه، فيما أهمل مدير إدارة التحقيقات بالإشراف على أعمالها. كما أصدر مدير إدارة انتظار المركبات تعليمات شفهية ببدء التحقيق قبل صدور قرار رسمي بالإحالة وأهمل في تنفيذ قرارات اللجنة العليا لتنظيم انتظار المركبات، خصوصًا متابعة طلبات بعض الأحياء وإحالة المقصّرين إلى المستشار القانوني للمحافظة. (روسيا اليوم)
