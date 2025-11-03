Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: سنُطيل مدّة الخدمة العسكرية الإلزامية وسنُعزّز قوات الإحتياط

Lebanon 24
03-11-2025 | 07:51
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ "إسرائيل لم تُغيّر الشرق الأوسط فحسب، بل غيرت أيضاً في بنيتها وجيشها".
وأعلن نتنياهو أنه "سيُطيل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وسيُعزّز قوات الإحتياط".

وشدّد على أنّ "منظومة الإحتياط عنصر أساسي لأنّ بلاده بحاجة إلى جيش كبير وقوي".
