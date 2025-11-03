مشادة كلامية على الهواء.. وفيديو يوثق ما جرى



وافتتح الجلاد حديثه بالإشارة إلى غياب الأحزاب الحقيقية في مصر، وانتقد بعض قرارات مجلس النواب، وعلى رأسها الجنائية، معتبراً أن نظام القائمة المطلقة المقرر تطبيقه في الانتخابات غير مناسب، وأن أي تحالف حزبي يجب أن يقوم على أفكار وأيديولوجيات واضحة وليس مجرد تكتل انتخابي مؤقت. نشبت مشادة كلامية حادة على الهواء بين الكاتب الصحفي مجدي الجلاد وعضو خلال حوار تلفزيوني تناول مستقبل العمل الحزبي والاستعدادات للانتخابات المقبلة.وافتتح الجلاد حديثه بالإشارة إلى غياب الأحزاب الحقيقية في مصر، وانتقد بعض قرارات مجلس النواب، وعلى رأسها الجنائية، معتبراً أن نظام القائمة المطلقة المقرر تطبيقه في الانتخابات غير مناسب، وأن أي تحالف حزبي يجب أن يقوم على أفكار وأيديولوجيات واضحة وليس مجرد تكتل انتخابي مؤقت.







ورد بكري على الجلاد مؤكداً أن أدى رسالته الوطنية ودعم الدولة ومؤسساتها، محذراً من لغة الإحباط التي قد تؤثر على المواطنين، ومشدداً على أن النقد يجب أن يكون موضوعياً وبنّاءً. وأوضح أن المشاركة السياسية متاحة أمام جميع الأحزاب، وأن من يشتكي من ضعف حضورها يعود السبب غالباً إلى نقص التنظيم والعمل الميداني.



من جانبه، أكد الجلاد أن المشهد السياسي الحالي يفتقر إلى أجواء انتخابية طبيعية، وأن المشاركة الحقيقية تتطلب مناخاً يسمح بتعدد الأصوات وحرية ، وهو ما لا ينعكس حالياً في ظل الاقتراب من الانتخابات المقبلة.



وأشار الحوار إلى استعداد البرلمان الحالي لأول مشاركة رسمية لحزب ، مع بقاء 284 مقعداً ضمن قوائم الانتخابات لم يتم الاتفاق عليها بعد، واستبعاد 19 رئيس لجنة من أصل 25 كانوا مسؤولين عن الإشراف على الانتخابات السابقة.