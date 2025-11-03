Advertisement

عربي-دولي

مشادة كلامية على الهواء.. وفيديو يوثق ما جرى

Lebanon 24
03-11-2025 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1437573-638977817980710575.jpg
Doc-P-1437573-638977817980710575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشبت مشادة كلامية حادة على الهواء بين الكاتب الصحفي مجدي الجلاد وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري خلال حوار تلفزيوني تناول مستقبل العمل الحزبي والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة.
Advertisement

وافتتح الجلاد حديثه بالإشارة إلى غياب الأحزاب الحقيقية في مصر، وانتقد بعض قرارات مجلس النواب، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، معتبراً أن نظام القائمة المطلقة المقرر تطبيقه في الانتخابات القادمة غير مناسب، وأن أي تحالف حزبي يجب أن يقوم على أفكار وأيديولوجيات واضحة وليس مجرد تكتل انتخابي مؤقت.
 



ورد بكري على الجلاد مؤكداً أن البرلمان أدى رسالته الوطنية ودعم الدولة ومؤسساتها، محذراً من لغة الإحباط التي قد تؤثر على المواطنين، ومشدداً على أن النقد يجب أن يكون موضوعياً وبنّاءً. وأوضح أن المشاركة السياسية متاحة أمام جميع الأحزاب، وأن من يشتكي من ضعف حضورها يعود السبب غالباً إلى نقص التنظيم والعمل الميداني.

من جانبه، أكد الجلاد أن المشهد السياسي الحالي يفتقر إلى أجواء انتخابية طبيعية، وأن المشاركة الحقيقية تتطلب مناخاً يسمح بتعدد الأصوات وحرية النقاش، وهو ما لا ينعكس حالياً في ظل الاقتراب من الانتخابات المقبلة.

وأشار الحوار إلى استعداد البرلمان الحالي لأول مشاركة رسمية لحزب الجبهة الوطنية، مع بقاء 284 مقعداً ضمن قوائم الانتخابات لم يتم الاتفاق عليها بعد، واستبعاد 19 رئيس لجنة من أصل 25 كانوا مسؤولين عن الإشراف على الانتخابات السابقة.
مواضيع ذات صلة
مشادة كلامية وسب وقذف.. اعتقال فنان شهير بسبب خلاف على أولوية مرور (صورة)
lebanon 24
03/11/2025 19:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"عيب عليكن".. مُشادة كلامية بين حسن خليل وعدوان
lebanon 24
03/11/2025 19:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
lebanon 24
03/11/2025 19:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
lebanon 24
03/11/2025 19:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

حزب الجبهة الوطنية

مجلس النواب المصري

قانون الإجراءات

الجبهة الوطنية

المصري مصطفى

مصطفى بكري

البرلمانية

البرلمان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:42 | 2025-11-03
11:13 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
10:39 | 2025-11-03
10:19 | 2025-11-03
10:07 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24