24
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مشادة كلامية على الهواء.. وفيديو يوثق ما جرى
Lebanon 24
03-11-2025
|
08:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشبت مشادة كلامية حادة على الهواء بين الكاتب الصحفي مجدي الجلاد وعضو
مجلس النواب المصري
مصطفى بكري
خلال حوار تلفزيوني تناول مستقبل العمل الحزبي والاستعدادات للانتخابات
البرلمانية
المقبلة.
Advertisement
وافتتح الجلاد حديثه بالإشارة إلى غياب الأحزاب الحقيقية في مصر، وانتقد بعض قرارات مجلس النواب، وعلى رأسها
قانون الإجراءات
الجنائية، معتبراً أن نظام القائمة المطلقة المقرر تطبيقه في الانتخابات
القادمة
غير مناسب، وأن أي تحالف حزبي يجب أن يقوم على أفكار وأيديولوجيات واضحة وليس مجرد تكتل انتخابي مؤقت.
ورد بكري على الجلاد مؤكداً أن
البرلمان
أدى رسالته الوطنية ودعم الدولة ومؤسساتها، محذراً من لغة الإحباط التي قد تؤثر على المواطنين، ومشدداً على أن النقد يجب أن يكون موضوعياً وبنّاءً. وأوضح أن المشاركة السياسية متاحة أمام جميع الأحزاب، وأن من يشتكي من ضعف حضورها يعود السبب غالباً إلى نقص التنظيم والعمل الميداني.
من جانبه، أكد الجلاد أن المشهد السياسي الحالي يفتقر إلى أجواء انتخابية طبيعية، وأن المشاركة الحقيقية تتطلب مناخاً يسمح بتعدد الأصوات وحرية
النقاش
، وهو ما لا ينعكس حالياً في ظل الاقتراب من الانتخابات المقبلة.
وأشار الحوار إلى استعداد البرلمان الحالي لأول مشاركة رسمية لحزب
الجبهة الوطنية
، مع بقاء 284 مقعداً ضمن قوائم الانتخابات لم يتم الاتفاق عليها بعد، واستبعاد 19 رئيس لجنة من أصل 25 كانوا مسؤولين عن الإشراف على الانتخابات السابقة.
مواضيع ذات صلة
مشادة كلامية وسب وقذف.. اعتقال فنان شهير بسبب خلاف على أولوية مرور (صورة)
Lebanon 24
مشادة كلامية وسب وقذف.. اعتقال فنان شهير بسبب خلاف على أولوية مرور (صورة)
03/11/2025 19:16:56
03/11/2025 19:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"عيب عليكن".. مُشادة كلامية بين حسن خليل وعدوان
Lebanon 24
"عيب عليكن".. مُشادة كلامية بين حسن خليل وعدوان
03/11/2025 19:16:56
03/11/2025 19:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
03/11/2025 19:16:56
03/11/2025 19:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
Lebanon 24
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
03/11/2025 19:16:56
03/11/2025 19:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
حزب الجبهة الوطنية
مجلس النواب المصري
قانون الإجراءات
الجبهة الوطنية
المصري مصطفى
مصطفى بكري
البرلمانية
البرلمان
تابع
قد يعجبك أيضاً
الولايات المتحدة تصوّت مجددًا... أول انتخابات في الولاية الثانية لترامب
Lebanon 24
الولايات المتحدة تصوّت مجددًا... أول انتخابات في الولاية الثانية لترامب
11:42 | 2025-11-03
03/11/2025 11:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة... روسيا تعلن العثور على أكثر من 200 جثة لمقاتلين أوكرانيين!
Lebanon 24
مفاجأة... روسيا تعلن العثور على أكثر من 200 جثة لمقاتلين أوكرانيين!
11:13 | 2025-11-03
03/11/2025 11:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف يبرزُ مُجدداً.. هذه قصة "الحدود البحرية بين لبنان وقبرص"
Lebanon 24
ملف يبرزُ مُجدداً.. هذه قصة "الحدود البحرية بين لبنان وقبرص"
11:00 | 2025-11-03
03/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مينتمان 3".. القصة الكاملة للصاروخ النووي الذي يهدد العالم
Lebanon 24
"مينتمان 3".. القصة الكاملة للصاروخ النووي الذي يهدد العالم
10:39 | 2025-11-03
03/11/2025 10:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان ونزع السلاح... إليكم ما قاله وزير خارجية فرنسا
Lebanon 24
عن لبنان ونزع السلاح... إليكم ما قاله وزير خارجية فرنسا
10:19 | 2025-11-03
03/11/2025 10:19:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
15:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
06:24 | 2025-11-03
03/11/2025 06:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:42 | 2025-11-03
الولايات المتحدة تصوّت مجددًا... أول انتخابات في الولاية الثانية لترامب
11:13 | 2025-11-03
مفاجأة... روسيا تعلن العثور على أكثر من 200 جثة لمقاتلين أوكرانيين!
11:00 | 2025-11-03
ملف يبرزُ مُجدداً.. هذه قصة "الحدود البحرية بين لبنان وقبرص"
10:39 | 2025-11-03
"مينتمان 3".. القصة الكاملة للصاروخ النووي الذي يهدد العالم
10:19 | 2025-11-03
عن لبنان ونزع السلاح... إليكم ما قاله وزير خارجية فرنسا
10:07 | 2025-11-03
إدارة ترامب تخطط لعملية سرية في المكسيك
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 19:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 19:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 19:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24