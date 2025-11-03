Advertisement

أعرب البلجيكي ثيو فرانكن عن قلقه البالغ بعد رصد سلسلة من الطلعات الجوية لطائرات مسيّرة مجهولة الهوية بالقرب من قاعدة " بروجيل" الجوية التي تُخزن أسلحة نووية أمريكية.كشف فرانكن أن الطائرات المسيّرة اخترقت المجال الجوي للمنطقة في ليلتي السبت والأحد، حيث بدأت بعمليات استطلاع بـ"طائرات صغيرة" لاختبار ترددات ، تبعها استخدام "طائرات كبيرة" بهدف زعزعة الاستقرار.وصف الوزير البلجيكي العمليات بأنها "تشبه عملية تجسس"، مشيراً إلى أن المشغّلين استخدموا تقنيات متطورة تتجاوز قدرات الهواة، حيث غيّروا الترددات لتجنب التشويش.أوضح فرانكن التحديات التي تواجه التعامل مع هذه الطائرات، قائلاً: "عندما تكون فوق يمكن إسقاطها، لكن قربها من المناطق السكنية يمنع ذلك". كما أشار إلى غياب الإطار القانوني الواضح للتعامل مع مثل هذه الحالات.أعرب الوزير عن أسفه لتأخر في اقتناء أنظمة دفاع جوي متطورة قادرة على مواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، قائلاً: "كان ينبغي لنا شراء هذه الأنظمة قبل 5 أو 10 سنوات".يأتي هذا الحادث بعد مشاهدات مماثلة في دول أوروبية أخرى، في وقت تتهم فيه بانتهاكات جوية متكررة، رغم صعوبة إثبات هوية المشغّلين في معظم الحالات. (اندبندنت)