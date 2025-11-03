"مينتمان 3".. القصة الكاملة للصاروخ النووي الذي يهدد العالم

Advertisement

من المقرر أن يُطلق الصاروخ غير المسلح من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في متجهاً نحو جزر مارشال في المحيط الهادئ، في مسار مشابه لاختبار أيار الماضي الذي قطع فيه الصاروخ 4200 ميل. ومن المتوقع أن يجري الاختبار بين يومي الأربعاء والخميس المقبلين.سارع مسؤولون أميركيون إلى طمأنة الرأي العام بأن الاختبارات "لن تتضمن تفجيرات نووية حقيقية"، مؤكدين أنها تهدف لضمان جاهزية الترسانة النووية دون انتهاك المعاهدات الدولية. وأوضحوا أن هذه الاختبارات روتينية وتجرى عدة مرات سنوياً.بحسب تقارير اتحاد العلماء الأميركيين يمتلك سلاح الجو الأميركي 400 صاروخ مينتمان 3، موزعة على صوامع في 5 ولايات أميركية، يصل مدى الصاروخ الواحد إلى أكثر من 600 ميل، ويمكن تزويد كل صاروخ بـ 2-3 رؤوس نووية.يأتي الاختبار في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترات نووية متصاعدة، حيث أجرت مؤخراً تجربة على طوربيد نووي، كما كشفت عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، وأعلن عن استئناف الاختبارات النوويةدخلت صواريخ مينتمان 3 الخدمة عام 1970، وخضعت لعمليات تحديث واسعة آخرها في 2015 لتمديد عمرها التشغيلي حتى 2030، حيث أصبحت "عملياً جديدة باستثناء الهيكل الخارجي" وفقاً لضباط أميركيين.رغم التأكيدات الأميركية على الطابع الروتيني لهذه الاختبارات، إلا أنها تثير تساؤلات حول مستقبل السباق التسلحي العالمي وإمكانية عودة أجواء الحرب الباردة في ظل التصعيد بين القوى الكبرى. (العين)