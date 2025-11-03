مفاجأة... روسيا تعلن العثور على أكثر من 200 جثة لمقاتلين أوكرانيين!

نقل مراسل وكالة "نوفوستي" عن ضابط روسي قوله إنّ فرق البحث عثرت في منطقة سودجا بمقاطعة كورسك الحدودية على أكثر من 200 جثة تعود لمسلحين أوكرانيين.





وأوضح الملازم الأول دميتري دوبوف، من إدارة تنظيم البحث عن المفقودين والقتلى في التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنّ الجثث التي تم العثور عليها تعود لعناصر قتلوا سابقًا في المنطقة، وقد جرى انتشالها ونقلها إلى دونيتسك لحفظها في برادات مخصّصة تمهيدًا لمبادلتها مع الجانب الأوكراني. (روسيا اليوم)

Advertisement