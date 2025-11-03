Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة... روسيا تعلن العثور على أكثر من 200 جثة لمقاتلين أوكرانيين!

Lebanon 24
03-11-2025 | 11:13
نقل مراسل وكالة "نوفوستي" عن ضابط روسي قوله إنّ فرق البحث عثرت في منطقة سودجا بمقاطعة كورسك الحدودية على أكثر من 200 جثة تعود لمسلحين أوكرانيين.


وأوضح الملازم الأول دميتري دوبوف، من إدارة تنظيم البحث عن المفقودين والقتلى في مركز التنسيق التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنّ الجثث التي تم العثور عليها تعود لعناصر قتلوا سابقًا في المنطقة، وقد جرى انتشالها ونقلها إلى دونيتسك لحفظها في برادات مخصّصة تمهيدًا لمبادلتها مع الجانب الأوكراني. (روسيا اليوم) 
وزارة الدفاع الروسية

مركز التنسيق

مقاطعة كورسك

وزارة الدفاع

روسيا اليوم

الملا

الروس

