24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مفاجأة... روسيا تعلن العثور على أكثر من 200 جثة لمقاتلين أوكرانيين!
Lebanon 24
03-11-2025
|
11:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل مراسل وكالة "نوفوستي" عن ضابط روسي قوله إنّ فرق البحث عثرت في منطقة سودجا بمقاطعة كورسك الحدودية على أكثر من 200 جثة تعود لمسلحين أوكرانيين.
وأوضح الملازم الأول دميتري دوبوف، من إدارة تنظيم البحث عن المفقودين والقتلى في
مركز التنسيق
التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنّ الجثث التي تم العثور عليها تعود لعناصر قتلوا سابقًا في المنطقة، وقد جرى انتشالها ونقلها إلى دونيتسك لحفظها في برادات مخصّصة تمهيدًا لمبادلتها مع الجانب الأوكراني. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا تعلن إسقاط أكثر من 100 مسيّرة أوكرانية وتؤكد استمرار العملية العسكرية
Lebanon 24
روسيا تعلن إسقاط أكثر من 100 مسيّرة أوكرانية وتؤكد استمرار العملية العسكرية
03/11/2025 22:11:30
03/11/2025 22:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
امرأة كورية تنفق أكثر من 200 ألف دولار على 400 عملية تجميل
Lebanon 24
امرأة كورية تنفق أكثر من 200 ألف دولار على 400 عملية تجميل
03/11/2025 22:11:30
03/11/2025 22:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
البث الإسرائيلية عن مصدر: أكثر من 200 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة إلى جنوب القطاع
Lebanon 24
البث الإسرائيلية عن مصدر: أكثر من 200 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة إلى جنوب القطاع
03/11/2025 22:11:30
03/11/2025 22:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة: العثور على أكثر من ألف وثيقة سرية في منزل مستشار حكومي
Lebanon 24
الولايات المتحدة: العثور على أكثر من ألف وثيقة سرية في منزل مستشار حكومي
03/11/2025 22:11:30
03/11/2025 22:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
مركز التنسيق
مقاطعة كورسك
وزارة الدفاع
روسيا اليوم
الملا
الروس
تابع
قد يعجبك أيضاً
المنتخبات العربية في كأس العالم تحت 17 عامًا.. بين الطموح والتحدّي
Lebanon 24
المنتخبات العربية في كأس العالم تحت 17 عامًا.. بين الطموح والتحدّي
15:00 | 2025-11-03
03/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير إسرائيلي يتوعّد: العمليات العسكرية ستستأنف بعد هذه الصفقة!
Lebanon 24
وزير إسرائيلي يتوعّد: العمليات العسكرية ستستأنف بعد هذه الصفقة!
14:54 | 2025-11-03
03/11/2025 02:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Atlantic": هكذا قد ينهار الذكاء الإصطناعي
Lebanon 24
تقرير لـ"The Atlantic": هكذا قد ينهار الذكاء الإصطناعي
14:35 | 2025-11-03
03/11/2025 02:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع وزراء خارجية 7 دول إسلامية في إسطنبول لمناقشة مستقبل غزة
Lebanon 24
اجتماع وزراء خارجية 7 دول إسلامية في إسطنبول لمناقشة مستقبل غزة
13:47 | 2025-11-03
03/11/2025 01:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
السوداني: جميع الأسلحة في العراق ستخضع لسيطرة الدولة
Lebanon 24
السوداني: جميع الأسلحة في العراق ستخضع لسيطرة الدولة
13:46 | 2025-11-03
03/11/2025 01:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
06:24 | 2025-11-03
03/11/2025 06:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأسلحة التي تمتلكها فنزويلا لمُواجهة التهديد الأميركيّ؟
Lebanon 24
ما هي الأسلحة التي تمتلكها فنزويلا لمُواجهة التهديد الأميركيّ؟
08:00 | 2025-11-03
03/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2025-11-03
المنتخبات العربية في كأس العالم تحت 17 عامًا.. بين الطموح والتحدّي
14:54 | 2025-11-03
وزير إسرائيلي يتوعّد: العمليات العسكرية ستستأنف بعد هذه الصفقة!
14:35 | 2025-11-03
تقرير لـ"The Atlantic": هكذا قد ينهار الذكاء الإصطناعي
13:47 | 2025-11-03
اجتماع وزراء خارجية 7 دول إسلامية في إسطنبول لمناقشة مستقبل غزة
13:46 | 2025-11-03
السوداني: جميع الأسلحة في العراق ستخضع لسيطرة الدولة
13:00 | 2025-11-03
أخطر "خطوة" عمرها 108 سنوات.. ماذا نعرف عن "وعد بلفور"؟
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 22:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 22:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 22:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24