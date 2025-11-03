"إذاعة يوم القيامة" تبث رسالة غامضة جديدة وتثير الجدل مجددًا!

Advertisement

وبحسب ما تم تداوله، بدأت الإذاعة بثها عند الساعة 15:36 مساءً بتوقيت ، وتضمّنت الرسالة المشفّرة التالي: "NZhTI 16366 SUGUBYY 3087 9610" – "НЖТИ 16366 СУГУБЫЙ 3087 9610".ويُذكر أن آخر بث مسجّل لـ"إذاعة يوم القيامة" كان في 29 تشرين الأول، حين التُقطت عبرها كلمة واحدة هي "تورموموزغ" (Тормомозг)، من دون أي توضيح رسمي لمضمونها أو خلفيتها.في 2 تشرين الأول، بثت UVB-76 ثلاث رسائل في ، عقب خطاب في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى "فالداي" الدولي.وتعمل محطة UVB-76 منذ سبعينيات القرن الماضي، ويشار إلى أنها محطة إذاعية تعمل على الموجات القصيرة، حيث يلقبها عشاق الراديو بـ"الطنان" لأن معظم بثها يمتلئ بالضوضاء وبصوت طنين مميز. وتنقل تردداتها رسائل مشفرة يربطها مستخدمو بالأحداث العالمية. (روسيا اليوم)