عربي-دولي

"إذاعة يوم القيامة" تبث رسالة غامضة جديدة وتثير الجدل مجددًا!

Lebanon 24
03-11-2025 | 12:37
Doc-P-1437650-638977962570758173.jpg
Doc-P-1437650-638977962570758173.jpg photos 0
بثّت محطة الراديو العسكرية الروسية "UVB-76"، المعروفة باسم "إذاعة يوم القيامة"، رسالة جديدة غامضة أثارت الجدل مجددًا حول طبيعتها وأهدافها.
وبحسب ما تم تداوله، بدأت الإذاعة بثها عند الساعة 15:36 مساءً بتوقيت موسكو، وتضمّنت الرسالة المشفّرة التالي: "NZhTI 16366 SUGUBYY 3087 9610" – "НЖТИ 16366 СУГУБЫЙ 3087 9610".


ويُذكر أن آخر بث مسجّل لـ"إذاعة يوم القيامة" كان في 29 تشرين الأول، حين التُقطت عبرها كلمة واحدة هي "تورموموزغ" (Тормомозг)، من دون أي توضيح رسمي لمضمونها أو خلفيتها.


في 2 تشرين الأول، بثت UVB-76 ثلاث رسائل في يوم واحد، عقب خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى "فالداي" الدولي.


وتعمل محطة UVB-76 منذ سبعينيات القرن الماضي، ويشار إلى أنها محطة إذاعية تعمل على الموجات القصيرة، حيث يلقبها عشاق الراديو بـ"الطنان" لأن معظم بثها يمتلئ بالضوضاء وبصوت طنين مميز. وتنقل تردداتها رسائل مشفرة يربطها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالأحداث العالمية. (روسيا اليوم) 
