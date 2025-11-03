اجتماع وزراء خارجية 7 دول إسلامية في إسطنبول لمناقشة مستقبل غزة

Advertisement

وقال هاكان فيدان في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع نظرائه من وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا:"يتعيّن على الفلسطينيين حكم الفلسطينيين، ويجب على الفلسطينيين ضمان أمنهم".وأشار إلى أنّ "غزة بحاجة إلى إعادة بنائها، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم. إنها بحاجة إلى تضميد جروحها. ولكن لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد".وأكد أنّ "أي إجراء يُتخذ لحل القضية يجب ألا يخاطر بخلق أساس لمشاكل جديدة. ونحن نولي هذا الأمر اهتماما بالغا"، معربا عن أمله في "مصالحة فلسطينية داخلية" سريعة بين حماس والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.واعتبر أنّ هذه المصالحة من شأنها "تعزيز تمثيل فلسطين داخل ".