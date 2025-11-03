Advertisement

اجتماع وزراء خارجية 7 دول إسلامية في إسطنبول لمناقشة مستقبل غزة

Lebanon 24
03-11-2025 | 13:47
Doc-P-1437671-638978011636128697.jpg
Doc-P-1437671-638978011636128697.jpg photos 0
شدّد وزراء خارجية 7 دول عضو في منظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماع عقد اليوم في إسطنبول لمناقشة مستقبل قطاع غزة، على أن الحكم في القطاع يجب أن يكون بيد الفلسطينيين وحدهم، معبرين عن رفضهم لأي نظام وصاية جديد بعد مرور أسبوعين على بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع نظرائه من السعودية وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا:"يتعيّن على الفلسطينيين حكم الفلسطينيين، ويجب على الفلسطينيين ضمان أمنهم".


وأشار إلى أنّ "غزة بحاجة إلى إعادة بنائها، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم. إنها بحاجة إلى تضميد جروحها. ولكن لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد".


وأكد أنّ "أي إجراء يُتخذ لحل القضية الفلسطينية يجب ألا يخاطر بخلق أساس لمشاكل جديدة. ونحن نولي هذا الأمر اهتماما بالغا"، معربا عن أمله في "مصالحة فلسطينية داخلية" سريعة بين حماس والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.


واعتبر أنّ هذه المصالحة من شأنها "تعزيز تمثيل فلسطين داخل المجتمع الدولي".

