وزير إسرائيلي يتوعّد: العمليات العسكرية ستستأنف بعد هذه الصفقة!

أعلن والبنية التحتية كوهين أن تتجه نحو استعادة العمليات العسكرية المكثفة في فور الانتهاء من ملف الأسرى، معتبرًا أن حركة لن تتنازل عن سلاحها، وأن أي قوة دولية ستعجز عن نزعه.وفي حديثه إلى القناة السابعة العبرية، أشار كوهين إلى أن تتهيأ للعودة إلى الميدان، مضيفًا: “نحن جاهزون وسنحظى بحرية أوسع في التحرك بعد عودة المختطفين الأحياء إلى ذويهم”.وادّعى الوزير أن الوقت يصبّ في مصلحة إسرائيل، وأن “حماس تتناقص قدرتها مع مرور الأيام”، لافتًا إلى أن تل أبيب برهنت على إمكان تحقيق أهدافها في وسوريا وقطاع غزة.وأضاف أن إسرائيل تحتفظ بأوراق ضغط مؤثرة، موضحًا أنها تمسك بأكثر من نصف القطاع وتتحكم بالمعابر وممر فيلادلفيا ومسار المساعدات الإنسانية.وقال أيضًا: “لقد أبقينا لأنفسنا أدوات نفوذ كافية لفرض ما نريد في المرحلة المقبلة”.أما بشأن طلب حماس تأمين مرورٍ لنحو 200 من عناصر القسام عبر مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، فأوضح كوهين أن الملف قيد الدراسة، ومن المنتظر أن يُطرح على طاولة يوم الخميس المقبل.