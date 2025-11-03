Advertisement

عربي-دولي

في اليمن.. من هو أبو محمد الصنعاني الذي لاحقته الطائرات الأميركية؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 23:41
نفّذت طائرة مُسيّرة تابعة للقوات الأميركية أمس الاثنين، غارة جوية دقيقة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، استهدفت القيادي البارز في تنظيم "القاعدة" المكنّى أبو محمد الصنعاني، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وفق ما أفادت مصادر مطّلعة لموقع "إرم نيوز".
وأوضحت المصادر أن الغارة استهدفت الصنعاني أثناء تنقله على دراجة نارية في منطقة آل شبوان بوادي عبيدة شرق مأرب، نافية ما تروّجه حسابات تابعة للتنظيم عن مقتله، معتبرة أن تلك المزاعم تهدف إلى تضليل أجهزة الرصد خلال نقله لتلقي العلاج.

وأضافت أن التنظيم يعاني حاليًا من نقص حاد في الطواقم الطبية بين عناصره، ما اضطره إلى اللجوء إلى المستشفيات العامة والتخفي بين المدنيين لتأمين العلاج لقياداته المصابة.

ويُعدّ الصنعاني من أبرز وأخطر مسؤولي الجهاز الأمني في تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، إذ لا تتوافر أي صور له أو معلومات دقيقة عن هويته، باستثناء أنه يعاني من إعاقة في إحدى ساقيه تسببت له بعَرَج دائم، يُرجّح أنه نتيجة إصابة سابقة.

وبحسب المصادر، فإن استهدافه بطائرة أميركية مسيّرة يعبّر عن أهمية موقعه داخل التنظيم، وحجم الدور الذي يشغله في عملياته الأمنية. كما كشفت أن التنظيم بدأ مؤخرًا باتباع استراتيجية إعلامية جديدة تقوم على إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُستخدم لنشر رسائل مموهة وتبرير عملياته الإرهابية دون أن تُظهر ارتباطها المباشر به. (ارم نيوز)
