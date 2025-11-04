سكان نيويورك ينتخبون رئيس بلديتهم اليوم.. ومعارض لترامب ابرز المرشحين



وينتهي التصويت عند التاسعة مساء (02:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء).



وتوقع لينكولن ميتشل، الأستاذ في "جامعة كولومبيا"، إقبالاً كبيراً على التصويت في هذه الانتخابات "المحتدمة".



ومنذ أشهر، تظهر استطلاعات الرأي تقدم ممداني في نيات التصويت، وأظهر استفتاء حديث تقدم هذا المرشح بما بين 4.5 و16 نقطة على منافسه حاكم الولاية السابق أندرو كومو الذي يخوض الانتخابات كمرشح مستقل بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية لحزبه أمام ممداني.



وأدلى حوالي 735,300 ناخب بأصواتهم مبكراً، وهو عدد أكبر بأربع مرات مما كان عليه في الأخيرة عام 2021 والتي شارك فيها في المجموع 1.15 مليون شخص (نسبة المشاركة بلغت 23.3%).



ويجذب التصويت المبكر، وهو اتجاه حديث في نيويورك، ناخبين جدداً، لكنه "قد يكون أيضاً علامة على الحماسة الكبيرة لمرشح ما أو قلق بشأن نتائج الانتخابات"، وفق ما قال جون كاين من "جامعة نيويورك".



ودعي إلى التصويت لانتخاب رئيس بلدية نيويورك الحادي عشر بعد المئة والذي سيتولى منصبه في الأول من كانون الثاني، أكثر من خمسة ملايين شخص في أكبر مدينة في ، أكثر من 60% بينهم ديمقراطيون.