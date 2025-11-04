Advertisement

سكان نيويورك ينتخبون رئيس بلديتهم اليوم.. ومعارض لترامب ابرز المرشحين

04-11-2025 | 00:46
ينتخب سكان نيويورك، اليوم الثلاثاء، رئيساً جديداً لبلدية مدينتهم، والأوفر حظاً في استطلاعات الرأي هو زهران ممداني، وهو مسلم من أصل هندي يبلغ 34 عاماً من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي ومعارض "شرس" لدونالد ترامب.
وينتهي التصويت عند التاسعة مساء (02:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء).

وتوقع لينكولن ميتشل، الأستاذ في "جامعة كولومبيا"، إقبالاً كبيراً على التصويت في هذه الانتخابات "المحتدمة".

ومنذ أشهر، تظهر استطلاعات الرأي تقدم ممداني في نيات التصويت، وأظهر استفتاء حديث تقدم هذا المرشح بما بين 4.5 و16 نقطة على منافسه الرئيسي حاكم الولاية السابق أندرو كومو الذي يخوض الانتخابات كمرشح مستقل بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية لحزبه أمام ممداني.

أما مرشح الحزب الجمهوري كورتس سليوا (71 عاما) الذي جاء ثالثاً في الاستطلاعات، فلديه ماض لافت، فهو كثير الظهور في الإعلام ومؤسس مجموعة "الملائكة الحارسة" التطوعية، ومحب للقطط.
وأدلى حوالي 735,300 ناخب بأصواتهم مبكراً، وهو عدد أكبر بأربع مرات مما كان عليه في الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2021 والتي شارك فيها في المجموع 1.15 مليون شخص (نسبة المشاركة بلغت 23.3%).

ويجذب التصويت المبكر، وهو اتجاه حديث في نيويورك، ناخبين جدداً، لكنه "قد يكون أيضاً علامة على الحماسة الكبيرة لمرشح ما أو قلق بشأن نتائج الانتخابات"، وفق ما قال جون كاين من "جامعة نيويورك".

ودعي إلى التصويت لانتخاب رئيس بلدية نيويورك الحادي عشر بعد المئة والذي سيتولى منصبه في الأول من كانون الثاني، أكثر من خمسة ملايين شخص في أكبر مدينة في الولايات المتحدة، أكثر من 60% بينهم ديمقراطيون.
