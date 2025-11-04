البنتاغون: نعتزم زيادة التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال بناء السفن

أعلن وزير الحرب الأميركي ، عقب الحوار الأمني في سيول، أن تعتزم توسيع التعاون مع في مجال .

وقال هيغسيث: "تتمتع الجنوبية بصناعة بناء سفن ممتازة ونأمل في التعاون معها أكثر، سواء تعلق الأمر بالمقاتلات السطحية أو الغواصات".



ولم يقدم هيغسيث إجابة مباشرة على سؤال الصحافيين عما إذا كانت الشركات الجنوبية ستتمكن من إنتاج غواصات تعمل بالطاقة النووية على أراضيها أم في الولايات المتحدة فقط.



في وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيسمح لكوريا الجنوبية ببناء غواصة تعمل بالطاقة النووية في أحواض بناء السفن في فيلادلفيا.



وتمتلك شركة "هانوا "، وهي شركة كورية جنوبية، أحواضاً لبناء السفن في تلك المدينة.