عربي-دولي
البنتاغون: نعتزم زيادة التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال بناء السفن
Lebanon 24
04-11-2025
|
01:29
أعلن وزير الحرب الأميركي
بيت هيغسيث
، عقب الحوار الأمني
الثنائي
في سيول، أن
الولايات المتحدة
تعتزم توسيع التعاون مع
كوريا الجنوبية
في مجال
بناء السفن
.
وقال هيغسيث: "تتمتع
كوريا
الجنوبية بصناعة بناء سفن ممتازة ونأمل في التعاون معها أكثر، سواء تعلق الأمر بالمقاتلات السطحية أو الغواصات".
ولم يقدم هيغسيث إجابة مباشرة على سؤال الصحافيين عما إذا كانت الشركات
الكورية
الجنوبية ستتمكن من إنتاج غواصات تعمل بالطاقة النووية على أراضيها أم في الولايات المتحدة فقط.
في وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنه سيسمح لكوريا الجنوبية ببناء غواصة تعمل بالطاقة النووية في أحواض بناء السفن في فيلادلفيا.
وتمتلك شركة "هانوا
أوشن
"، وهي شركة كورية جنوبية، أحواضاً لبناء السفن في تلك المدينة.
