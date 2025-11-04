سكان نيويورك يستعدون للمغادرة إذا فاز ممداني.. اليكم ما كشفه آخر استطلاع للرأي

Advertisement

يخطط ما يقرب من 800 ألف من سكان لمغادرة المدينة في حال فوز المرشح زهران ممداني في انتخابات رئاسة البلدية المقررة اليوم الثلاثاء، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة "جيه إل بارتنرز" لصحيفة " ميل". ووجد أن 9% من سكان نيويورك سيغادرون المدينة "حتمًا"، التي يبلغ عدد سكانها حاليًا حوالي 8.5 مليون نسمة.وإذا غادرت هذه الأعداد، فسيكون ذلك بمثابة هجرة سكان العاصمة أو لاس أو سياتل بالكامل.بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للاستطلاع، فإن 25% من سكان نيويورك، أي 2.12 مليون نسمة، "يفكرون" في المغادرة.وكشف الاستطلاع عن قلق واسع النطاق من احتمال فوز ممداني في الانتخابات، وسلط الضوء على الأثر الاقتصادي الهائل الذي قد يُحدثه فوز الولاية البالغ من العمر 34 عامًا.ولتوضيح ذلك، وجد الاستطلاع أيضًا أن 7% ممن يكسبون أكثر من 250 ألف دولار سنويًا سيغادرون المدينة حتمًا في حال فوز ممداني، وهو أمر بالغ الأهمية لأن 1% من أصحاب الدخل الأعلى في نيويورك يدفعون ما يقرب من نصف ضرائب دخل المدينة.وتُعد ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفلوريدا وتينيسي من أبرز الوجهات لمن يفكرون في مغادرة نيويورك نظرًا لانخفاض ضرائب الدخل والعقارات فيها.