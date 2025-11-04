Advertisement

منظمات عالمية توقف دعمها لمعظم مناطق سيطرة الحوثي

Lebanon 24
04-11-2025 | 02:02
أكدت جماعة الحوثي أن منظمتين أمميتين أوقفتا الدعم الصحي لمعظم المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال اليمن.
وقالت ما تُسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" التابعة للحوثيين، في بيان الثلاثاء، إن منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، قررتا وقف دعمهما الصحي عن نحو ثلثي المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة للجماعة، أن هذه الخطوة "تهدد بإغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى، إلى جانب توقف إمدادات الوقود، والأكسجين، والأدوية والمحاليل الطبية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، إضافة إلى تعطيل برامج مكافحة الأوبئة".
