منظمات عالمية توقف دعمها لمعظم مناطق سيطرة الحوثي

أكدت جماعة أن منظمتين أمميتين أوقفتا الدعم الصحي لمعظم المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال اليمن.وقالت ما تُسمى " " التابعة للحوثيين، في بيان الثلاثاء، إن منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، قررتا وقف دعمهما الصحي عن نحو ثلثي المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة للجماعة، أن هذه الخطوة "تهدد بإغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى، إلى جانب توقف إمدادات الوقود، والأكسجين، والأدوية والمحاليل الطبية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، إضافة إلى تعطيل برامج مكافحة الأوبئة".