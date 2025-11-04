خلال يومين... 57 زلزالاً قوياً ضربوا شبه جزيرة كامتشاتكا شرق روسيا

Advertisement

أعلنت دائرة الجيوفيزياء في في ، الثلاثاء، تسجيل زلزال بقوة 5.7 درجة.وقع الزلزال في الساعة 9:28 صباحاً بتوقيت ، على بعد 154 كيلومتراً من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وتقع بؤرته على عمق 16.9 كيلومترات.وعلى مدار يوم 3 نوفمبر وحتى اليوم، شهدت كامتشاتكا 57 هزة أرضية تراوحت قوتها بين 3.5 و6.2 درجة. سجلت خمسة منها في مناطق مأهولة بالسكان.وتعد هذه الهزات توابع لزلزال 30 يوليو، الذي كان الأقوى في المنطقة منذ عام 1952. ووفقًا للسلطات، بلغت قوته 8.8 درجة.