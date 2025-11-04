الحرب الروسية مستمرة في اوكرانيا.. واسقاط 85 مسيرة

Advertisement

قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب ، اليوم الثلاثاء، إن قصفت بنية تحتية مدنية للطاقة وأخرى بميناء في هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة خلال الليل على المنطقة.وأضاف عبر تطبيق "على الرغم من العمل النشط لقوات الدفاع الجوي التي دمرت معظم الأهداف المعادية، فقد تمت إصابة منشآت بنية تحتية مدنية للطاقة وميناء". وتابع أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخماد الحرائق بسرعة دون وقوع إصابات.وفي السياق، أعلنت إسقاط 85 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من خلال الليل.