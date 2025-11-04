Advertisement

عربي-دولي

الحرب الروسية مستمرة في اوكرانيا.. واسقاط 85 مسيرة

Lebanon 24
04-11-2025 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1437879-638978518917346067.webp
Doc-P-1437879-638978518917346067.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا قصفت بنية تحتية مدنية للطاقة وأخرى بميناء في هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة خلال الليل على المنطقة.
Advertisement

وأضاف عبر تطبيق تليغرام "على الرغم من العمل النشط لقوات الدفاع الجوي التي دمرت معظم الأهداف المعادية، فقد تمت إصابة منشآت بنية تحتية مدنية للطاقة وميناء". وتابع أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخماد الحرائق بسرعة دون وقوع إصابات.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 85 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات خلال الليل.
 
 
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: إسقاط 85 مسيرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
04/11/2025 12:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفيديف: اقتراح إسقاط الناتو لمسيرات روسية فوق أوكرانيا تعني حربا مباشرة مع الحلف
lebanon 24
04/11/2025 12:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة ريا نوفوستي: وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 85 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية
lebanon 24
04/11/2025 12:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تعلن إسقاط 137 مسّيرة روسية خلال الساعات الماضية
lebanon 24
04/11/2025 12:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

المقاطعات

اوكرانيا

أوكرانيا

تليغرام

روسيا

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-11-04
05:24 | 2025-11-04
04:50 | 2025-11-04
04:23 | 2025-11-04
04:15 | 2025-11-04
04:03 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24