عربي-دولي
الحرب الروسية مستمرة في اوكرانيا.. واسقاط 85 مسيرة
Lebanon 24
04-11-2025
|
04:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب
أوكرانيا
، اليوم الثلاثاء، إن
روسيا
قصفت بنية تحتية مدنية للطاقة وأخرى بميناء في هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة خلال الليل على المنطقة.
وأضاف عبر تطبيق
تليغرام
"على الرغم من العمل النشط لقوات الدفاع الجوي التي دمرت معظم الأهداف المعادية، فقد تمت إصابة منشآت بنية تحتية مدنية للطاقة وميناء". وتابع أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخماد الحرائق بسرعة دون وقوع إصابات.
وفي السياق، أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
إسقاط 85 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من
المقاطعات
خلال الليل.
تابع
