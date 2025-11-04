520 مليون طفل يعيشون بمناطق نزاع مسلح.. منظمة تدق ناقوس الخطر



أظهر تحليل للمنظمة زيادة قدرها 47 مليون طفل مقارنة بعام 2023، وهو أعلى رقم يُسجل منذ بدء المنظمة هذا النوع من التحليلات عام 2005. وبحسب المنظمة، فإن هذا يعني أن طفلاً من بين كل خمسة أطفال متضرر من نزاعات مسلحة. عاش نحو 520 مليون طفل العام الماضي في مناطق نزاع حول العالم، حسبما أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" في .أظهر تحليل للمنظمة زيادة قدرها 47 مليون طفل مقارنة بعام 2023، وهو أعلى رقم يُسجل منذ بدء المنظمة هذا النوع من التحليلات عام 2005. وبحسب المنظمة، فإن هذا يعني أن طفلاً من بين كل خمسة أطفال متضرر من نزاعات مسلحة.

وأشار التحليل إلى أنه تم توثيق 41 ألفا و763 جريمة ارتكبت بحق أطفال في مناطق النزاع خلال العام الماضي، بزيادة بنسبة 30% مقارنة بعام 2023، وهو رقم قياسي آخر بحسب المنظمة.



وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من نصف هذه الجرائم وقعت في أربع مناطق نزاع فقط؛ وهي الأراضي المحتلة، الكونغو ، ، والصومال. وبوجه عام، تم تسجيل 61 نزاعا بين دول خلال العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "أنقذوا الأطفال" في ، فيستفال، إن هذا التطور يُظهر "أن هناك حاجة ماسة إلى تحرك سياسي عاجل". وأضاف: "في ظل التسلح العسكري العالمي، يجب أن تكون حماية الأطفال الهدف المركزي للسياسة الأمنية"، واصفا إنفاق دول أموال على الأسلحة أكثر مما تنفقه على حماية الأطفال في مناطق النزاع بالفضيحة.