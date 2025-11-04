Advertisement

عربي-دولي

كانت ترفع علم إيران... مجهولون سيطروا على سفينة قبالة الصومال

Lebanon 24
04-11-2025 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1437913-638978559834925344.jpg
Doc-P-1437913-638978559834925344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت شركة "أمبري" للأمن البحري، أنها تلقت تقريرا يفيد بأن عددا من الأشخاص سيطروا على الأرجح على سفينة صيد ترفع علم إيران على بعد نحو 332 ميلا بحريا جنوب شرقي مقديشو في الصومال. (روسيا اليوم)
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
شركة أمبري للأمن البحري تتلقى تقريرا بشأن احتمال سيطرة مجهولين على سفينة ترفع علم إيران قبالة الصومال
lebanon 24
04/11/2025 15:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": إصابة بحّارين وإجلاؤهما مع بقية طاقم سفينة شحن ترفع علم هولندا بعد إصابتها بمقذوف قبالة سواحل عدن
lebanon 24
04/11/2025 15:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تقارير بأن سفينة قبالة عدن في اليمن أصابها مقذوف مجهول مما أدى إلى نشوب حريق على متنها
lebanon 24
04/11/2025 15:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن محاولة 4 أشخاص الصعود إلى سفينة قبالة سواحل مقديشو الشرقية
lebanon 24
04/11/2025 15:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

إيران على

جنوب شرق

روسيا

إيران

شو في

سفين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:12 | 2025-11-04
08:08 | 2025-11-04
08:00 | 2025-11-04
07:43 | 2025-11-04
07:23 | 2025-11-04
07:11 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24