تل أبيب تراقب بقلق… "مسلم" يقترب من رئاسة مدينة اليهود الأكبر في العالم!

قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسة بلدية ، تسود الأوساط حالة من الترقب والقلق إزاء التقدّم الواضح للمرشح زهران ممداني، في سباق يُعدّ من الأكثر متابعةً داخل وخارجها.ووفق ما نقل موقع i24NEWS العبري، تشير نتائج الاستطلاعات إلى تفوق ممداني بنسبة تتراوح بين 48 و41 بالمئة، متقدماً على المرشح المستقل أندرو كومو الذي حصل على نسب تأييد تراوحت بين 34 و31 بالمئة، فيما جاء المرشح كيرتس سليوا ثالثًا بنسبة تأييد تراوحت بين 24 و15 بالمئة.ويرى مراقبون إسرائيليون أن استمرار سليوا في السباق الانتخابي يصبّ في مصلحة ممداني، إذ إن انسحابه كان من شأنه أن يبدّل موازين القوى لصالح منافسيه.وتشير دوائر سياسية في إلى أن فوز ممداني، المعروف بانتقاداته للسياسات الإسرائيلية ودعمه لحقوق ، سيُعدّ تطورًا مقلقًا للجالية في نيويورك، التي تمثل مركز ثقل سياسي واقتصادي وثقافي بالنسبة لإسرائيل.كما تُطرح تساؤلات داخل الأوساط الإسرائيلية حول انعكاس فوز ممداني على علاقة المدينة بإسرائيل، وعلى مكانة اللوبي اليهودي في الحياة العامة النيويوركية، وسط تخوفات من تحوّل رمزي في المزاج السياسي داخل أكبر المدن الأميركية.(i24NEWS)