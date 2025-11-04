Advertisement

عربي-دولي

تل أبيب تراقب بقلق… "مسلم" يقترب من رئاسة مدينة اليهود الأكبر في العالم!

Lebanon 24
04-11-2025 | 05:57
قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، تسود الأوساط الإسرائيلية حالة من الترقب والقلق إزاء التقدّم الواضح للمرشح الديمقراطي زهران ممداني، في سباق يُعدّ من الأكثر متابعةً داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ووفق ما نقل موقع i24NEWS العبري، تشير نتائج الاستطلاعات إلى تفوق ممداني بنسبة تتراوح بين 48 و41 بالمئة، متقدماً على المرشح المستقل أندرو كومو الذي حصل على نسب تأييد تراوحت بين 34 و31 بالمئة، فيما جاء المرشح الجمهوري كيرتس سليوا ثالثًا بنسبة تأييد تراوحت بين 24 و15 بالمئة.

ويرى مراقبون إسرائيليون أن استمرار سليوا في السباق الانتخابي يصبّ في مصلحة ممداني، إذ إن انسحابه كان من شأنه أن يبدّل موازين القوى لصالح منافسيه.

وتشير دوائر سياسية في تل أبيب إلى أن فوز ممداني، المعروف بانتقاداته للسياسات الإسرائيلية ودعمه لحقوق الفلسطينيين، سيُعدّ تطورًا مقلقًا للجالية اليهودية في نيويورك، التي تمثل مركز ثقل سياسي واقتصادي وثقافي بالنسبة لإسرائيل.

كما تُطرح تساؤلات داخل الأوساط الإسرائيلية حول انعكاس فوز ممداني على علاقة المدينة بإسرائيل، وعلى مكانة اللوبي اليهودي في الحياة العامة النيويوركية، وسط تخوفات من تحوّل رمزي في المزاج السياسي داخل أكبر المدن الأميركية.

(i24NEWS)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24