بالفيديو... إنفجار في مقرّ للحشد الشعبيّ في العراق

انفجار داخل معمل للاوكسجين بالقرب من مدينة بسمايا ببغداد. pic.twitter.com/J0BCKNKu2Z
— ابو درندش العسكري (@AlaskreeDrndesh) November 4, 2025
انفجار داخل معمل للاوكسجين بالقرب من مدينة بسمايا ببغداد. pic.twitter.com/J0BCKNKu2Z
انفجار معمل غاز اطراف بغداد قرب جسر فلكت سلمان المحمدي وشقق بسمايا
الله قدر ولطف 🙏🏻😔 pic.twitter.com/hL0E59thBe
— ثامر السرايً Thamer Al Saray 🇮🇶 (@thameriraq_) November 4, 2025
انفجار معمل غاز اطراف بغداد قرب جسر فلكت سلمان المحمدي وشقق بسمايا
الله قدر ولطف 🙏🏻😔 pic.twitter.com/hL0E59thBe