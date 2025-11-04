بالفيديو... إنفجار في مقرّ للحشد الشعبيّ في العراق

أفادت وسائل إعلام ، عن إنفجار في أحد مقرّات قرب مدينة بسمايا السكنية جنوب شرقي .

وفي هذا السياق، أعلن الحشد الشعبي أنّ "الانفجار ناتج عن مواد متفجرة من مخلفات تنظيم داعش، كانت مخزنة داخل المقرّ".

انفجار داخل معمل للاوكسجين بالقرب من مدينة بسمايا ببغداد.