Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... إنفجار في مقرّ للحشد الشعبيّ في العراق

Lebanon 24
04-11-2025 | 06:32
A-
A+
Doc-P-1437929-638978602162568557.jpg
Doc-P-1437929-638978602162568557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام عراقية، عن إنفجار في أحد مقرّات الحشد الشعبي قرب مدينة بسمايا السكنية جنوب شرقي بغداد.
 
 
وفي هذا السياق، أعلن الحشد الشعبي أنّ "الانفجار ناتج عن مواد متفجرة من مخلفات تنظيم داعش، كانت مخزنة داخل المقرّ".
 
 
 
Advertisement
 
 

 
مواضيع ذات صلة
سقوط قتلى وجرحى… انفجار في مقر الحشد الشعبي في العراق!
lebanon 24
04/11/2025 21:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار في أحد مقرات الحشد الشعبي قرب مدينة بسمايا السكنية جنوب شرق بغداد (الحدث)
lebanon 24
04/11/2025 21:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية: الوزير هاكان فيدان أجرى محادثات مع رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض
lebanon 24
04/11/2025 21:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: انفجار قرب مقر الاستخبارات المجاور للقصر الرئاسي في مقديشو
lebanon 24
04/11/2025 21:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الحشد الشعبي

نظيم داعش

سلمان ال

جنوب شرق

عراقية

بغداد

عراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:17 | 2025-11-04
14:00 | 2025-11-04
13:34 | 2025-11-04
12:50 | 2025-11-04
12:50 | 2025-11-04
12:30 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24