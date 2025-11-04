إيران تنقل موقع نفوذها من لبنان... تقريرٌ يكشف كيف تستعدّ لمُواجهة إسرائيل

Advertisement

ذكر موقع " عربية" أن هيئة البث ، كشفت الثلاثاء، أن ضاعفت في الآونة الأخيرة دعمها العسكري للفصائل الشيعية في ، في خطوة وصفت بأنها "استعداد لمواجهة محتملة مع ".ووفقا للتقرير، تعمل طهران على نقل مركز ثقل نفوذها العسكري من وسوريا وقطاع غزة إلى العراق، بعد الضربات التي تلقاها ما يعرف باسم "المحور الموالي لإيران" في تلك الجبهات خلال العامين الماضيين.ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن الدعم اتسع بشكل ملحوظ، خاصة في مجال تزويد الفصائل بأسلحة متطورة، وتدريب عناصرها على تكتيكات جديدة تحت إشراف مباشر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.وتشير المصادر إلى أن "طهران تهيئ وكلاءها في العراق لاحتمال شن عمليات ضد إسرائيل في حال اندلاع صراع جديد في المنطقة"، لافتة إلى أن هذه الفصائل "باتت قوة مؤثرة تتجاوز في بعض المناطق قدرات الجيش الرسمي، في ظل تراجع نفوذ الحكومة المركزية في بغداد".