عربي-دولي

"ناتو شرق أوسطي"؟ قبرص تكشف عن خطة غير مسبوقة للأمن الإقليمي

Lebanon 24
04-11-2025 | 08:08
أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على إنشاء منظمة إقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، على غرار حلف شمال الأطلسي أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأوضح خريستودوليديس، خلال مؤتمر في نيقوسيا، أن حكومته تسعى إلى "تهيئة الظروف السياسية اللازمة لتأسيس منظمة إقليمية للسلامة والتعاون"، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء منصة دائمة للحوار والاستقرار في منطقة تُعد من الأكثر اضطرابًا في العالم.

وأضاف الرئيس القبرصي أن مثل هذه المنظمة "يمكن أن توفر إطارًا مؤسسياً لتقوية التعاون الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة"، مشبّهًا الفكرة بـ"نسخة شرق أوسطية من الناتو أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأكد أن قبرص مستعدة لقيادة هذه المبادرة، واضعة نفسها في موقع "جسر دبلوماسي بين أوروبا وجيرانها في الجنوب"، مستفيدة من موقعها الجغرافي وعلاقاتها المتوازنة مع الأطراف الإقليمية.

وتلعب قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، دورًا متزايد الأهمية في الأزمات الإقليمية، إذ استُخدمت كمركز لإجلاء المدنيين من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، كما شاركت في تسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر البحر ومن خلال التنسيق مع إسرائيل.
 
