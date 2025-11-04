"ناتو شرق أوسطي"؟ قبرص تكشف عن خطة غير مسبوقة للأمن الإقليمي

Advertisement

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على إنشاء منظمة إقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار في ، على غرار أو منظمة الأمن والتعاون في .وأوضح خريستودوليديس، خلال مؤتمر في نيقوسيا، أن حكومته تسعى إلى "تهيئة الظروف السياسية اللازمة لتأسيس منظمة إقليمية للسلامة والتعاون"، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء منصة دائمة للحوار والاستقرار في منطقة تُعد من الأكثر اضطرابًا في العالم.وأضاف الرئيس القبرصي أن مثل هذه المنظمة "يمكن أن توفر إطارًا مؤسسياً لتقوية التعاون الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة"، مشبّهًا الفكرة بـ"نسخة شرق أوسطية من أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وأكد أن قبرص مستعدة لقيادة هذه المبادرة، واضعة نفسها في موقع "جسر بين أوروبا وجيرانها في الجنوب"، مستفيدة من موقعها الجغرافي وعلاقاتها المتوازنة مع الأطراف الإقليمية.وتلعب قبرص، العضو في ، دورًا متزايد الأهمية في الأزمات الإقليمية، إذ استُخدمت كمركز لإجلاء المدنيين من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، كما شاركت في تسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر البحر ومن خلال التنسيق مع .