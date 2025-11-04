25
عربي-دولي
"ناتو شرق أوسطي"؟ قبرص تكشف عن خطة غير مسبوقة للأمن الإقليمي
Lebanon 24
04-11-2025
|
08:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على إنشاء منظمة إقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار في
الشرق الأوسط
، على غرار
حلف شمال الأطلسي
أو منظمة الأمن والتعاون في
أوروبا
.
وأوضح خريستودوليديس، خلال مؤتمر في نيقوسيا، أن حكومته تسعى إلى "تهيئة الظروف السياسية اللازمة لتأسيس منظمة إقليمية للسلامة والتعاون"، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء منصة دائمة للحوار والاستقرار في منطقة تُعد من الأكثر اضطرابًا في العالم.
وأضاف الرئيس القبرصي أن مثل هذه المنظمة "يمكن أن توفر إطارًا مؤسسياً لتقوية التعاون الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة"، مشبّهًا الفكرة بـ"نسخة شرق أوسطية من
الناتو
أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وأكد أن قبرص مستعدة لقيادة هذه المبادرة، واضعة نفسها في موقع "جسر
دبلوماسي
بين أوروبا وجيرانها في الجنوب"، مستفيدة من موقعها الجغرافي وعلاقاتها المتوازنة مع الأطراف الإقليمية.
وتلعب قبرص، العضو في
الاتحاد الأوروبي
، دورًا متزايد الأهمية في الأزمات الإقليمية، إذ استُخدمت كمركز لإجلاء المدنيين من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، كما شاركت في تسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر البحر ومن خلال التنسيق مع
إسرائيل
.
الجيش السوداني يؤكد استمرار استعداده للمعارك
Lebanon 24
الجيش السوداني يؤكد استمرار استعداده للمعارك
14:17 | 2025-11-04
04/11/2025 02:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع البولندي يكشف عن نظام وطني جديد لمواجهة التوغلات الجوية
Lebanon 24
وزير الدفاع البولندي يكشف عن نظام وطني جديد لمواجهة التوغلات الجوية
14:00 | 2025-11-04
04/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسك يثير الجدل بمقترح "حجب الشمس" لمكافحة الاحتباس الحراري
Lebanon 24
ماسك يثير الجدل بمقترح "حجب الشمس" لمكافحة الاحتباس الحراري
13:34 | 2025-11-04
04/11/2025 01:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فحص "غامض" يثير التساؤلات.. طبيب سابق يشكك في صحة ترامب
Lebanon 24
فحص "غامض" يثير التساؤلات.. طبيب سابق يشكك في صحة ترامب
12:50 | 2025-11-04
04/11/2025 12:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في البحر.. هكذا تحاول إيران التحايل على أميركا
Lebanon 24
في البحر.. هكذا تحاول إيران التحايل على أميركا
12:50 | 2025-11-04
04/11/2025 12:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
