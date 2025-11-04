Advertisement

عربي-دولي

"القسام" تعثر على جثة أسير إسرائيليّ في حيّ الشجاعية

Lebanon 24
04-11-2025 | 08:12
A-
A+
Doc-P-1437958-638978661240748533.jpg
Doc-P-1437958-638978661240748533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت كتائب القسام أنها عثرت على جثة أسير إسرائيلي في حيّ الشجاعية في مدينة غزة شمال القطاع، خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر.
Advertisement
 
 
وأضافت "القسام" أنّ يتمّ العمل على ترتيب إجراءات تسليم الجثة إلى إسرائيل.
 
 
مواضيع ذات صلة
مصدر قيادي في القسام: خلال بحثنا اليوم عن جثث أسرى في حي التفاح بغزة عثرنا على جثة أحد أسرى الاحتلال
lebanon 24
04/11/2025 21:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في المستشفى المعمداني: شهيد بنيران مسيّرة إسرائيلية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة
lebanon 24
04/11/2025 21:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المدفعية الإسرائيلية تُطلق قذائف باتجاه حي الشجاعية شرقي مدينة غزة
lebanon 24
04/11/2025 21:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام في بيان: العثور على جثة أحد الجنود الإسرائيليين في غزة وجاري ترتيب إجراءات لتسليمها
lebanon 24
04/11/2025 21:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24

كتائب القسام

إسرائيل

كتائب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:17 | 2025-11-04
14:00 | 2025-11-04
13:34 | 2025-11-04
12:50 | 2025-11-04
12:50 | 2025-11-04
12:30 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24