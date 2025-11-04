إقامة أكبر معرض لأزياء الملكة إليزابيث الثانية

يستعدّ لاستضافة معرض "حياتها في أناقة في نيسان 2026"، ليكون أكبر عرض على الإطلاق لأزياء الراحلة.

ويضمّ المعرض نحو 200 قطعة، ويعرض حوالي نصفها لأول مرّة للجمهور.



ويشارك في المعرض ثلاثة مصممين بريطانيين عالميين، هم: موراليوغلو، ، وكريستوفر كين، الذين سيقدّمون قطعًا مستوحاة من أسلوب المميّز، مستلهمين عناصر مختلفة من خزانة ملابسها الشهيرة. (ارم نيوز)