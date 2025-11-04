Advertisement

عربي-دولي

إقامة أكبر معرض لأزياء الملكة إليزابيث الثانية

Lebanon 24
04-11-2025
يستعدّ قصر باكنغهام لاستضافة معرض الملكة إليزابيث الثانية "حياتها في أناقة في نيسان 2026"، ليكون أكبر عرض على الإطلاق لأزياء الملكة الراحلة.
ويضمّ المعرض نحو 200 قطعة، ويعرض حوالي نصفها لأول مرّة للجمهور.

ويشارك في المعرض ثلاثة مصممين بريطانيين عالميين، هم: إرديم موراليوغلو، ريتشارد كوين، وكريستوفر كين، الذين سيقدّمون قطعًا مستوحاة من أسلوب الملكة إليزابيث المميّز، مستلهمين عناصر مختلفة من خزانة ملابسها الشهيرة. (ارم نيوز)
 
 
