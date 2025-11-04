تقرير إستخباراتي... ماذا قال عن إبنة زعيم كوريا الشمالية؟

Advertisement

ذكر موقع " "، أنّ وكالة أنباء "يونهاب" كشفت أنّ أحد نواب الكوري الجنوبيّ قال، إنّ "المخابرات الجنوبية ترى أنّ كيم جو إيه، ابنة الزعيم الكوري ، تُعزّز مكانتها كخليفة له".وأضاف إنّه "تمّ تقديم تقرير الاستخبارات خلال جلسة استماع برلمانية، ووجاء فيه أن إبنة كيم، في هذا العام، ولأول مرة، وسعت نطاق أنشطتها لتشمل السياسة الخارجية، وهي تعمل على تعزيز مكانتها كخليفة محتملة".وفي الوقت عينه، أشار التقرير إلى أنّ "النشاط العام للفتاة الشابة انخفض نسبيا بعد رحلتها مؤخرا إلى مع والدها في أيلول، وعادت إلى مستوى السنوات السابقة. ومنذ الرابع من أيلول، لم تظهر في العلن لمدة 60 يوما تقريبا".وقال التقرير: "من المرجح الحفاظ على تركيز الرأي العام على أون ومنع تصاعد حدة الجدل حول الخلافة". (روسيا اليوم)