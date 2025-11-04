Advertisement

عربي-دولي

تقرير إستخباراتي... ماذا قال عن إبنة زعيم كوريا الشمالية؟

Lebanon 24
04-11-2025 | 10:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ وكالة أنباء "يونهاب" كشفت أنّ أحد نواب البرلمان الكوري الجنوبيّ قال، إنّ "المخابرات الكورية الجنوبية ترى أنّ كيم جو إيه، ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تُعزّز مكانتها كخليفة له".
وأضاف إنّه "تمّ تقديم تقرير الاستخبارات خلال جلسة استماع برلمانية، ووجاء فيه أن إبنة كيم، في هذا العام، ولأول مرة، وسعت نطاق أنشطتها لتشمل السياسة الخارجية، وهي تعمل على تعزيز مكانتها كخليفة محتملة".

وفي الوقت عينه، أشار التقرير إلى أنّ "النشاط العام للفتاة الشابة انخفض نسبيا بعد رحلتها مؤخرا إلى الصين مع والدها في أيلول، وعادت إلى مستوى السنوات السابقة. ومنذ الرابع من أيلول، لم تظهر في العلن لمدة 60 يوما تقريبا".

وقال التقرير: "من المرجح الحفاظ على تركيز الرأي العام على كيم جونغ أون ومنع تصاعد حدة الجدل حول الخلافة". (روسيا اليوم)
 
 
