في ذكرى اقتحام السفارة الأميركية... طهران تُظهر أن المواجهة لم تنتهِ

04-11-2025 | 10:41
Doc-P-1437998-638978748827797900.webp
Doc-P-1437998-638978748827797900.webp photos 0
ألقى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، كلمة في الذكرى السنوية لاقتحام السفارة الأميركية في طهران، أكد فيها أن الاستقلال هو جوهر وجود الشعوب، قائلاً: "الشعب الذي لا يملك استقلاله لا يملك شيئًا، ونقف في وجه أميركا لأننا لا نريد أن نستسلم".
وأوضح قاليباف أن شعار "الموت لأميركا" يعني رفض منطق الاستكبار العالمي، معتبراً أن واشنطن تسعى إلى الهيمنة عبر الوعود الزائفة. وأضاف أن موقف طهران "لا يعني عداءً دائماً، بل بناء حضارة بديلة تقوم على مقاومة التبعية".

وشهدت طهران وعدد من المدن تظاهرات نظّمتها الحكومة بهذه المناسبة، شارك فيها عناصر من الباسيج وطلاب وموظفون، رافعين صور المرشد علي خامنئي وشعارات مناهضة للولايات المتحدة. كما رفع نواب البرلمان شعارات مماثلة خلال الجلسة العلنية.

ويأتي ذلك بعد خطاب للمرشد الإيراني علي خامنئي أكد فيه أن الخلاف مع واشنطن "جذري وبنيوي"، وأن الثقة بها "خطأ استراتيجي".

وتُعرف هذه المناسبة في إيران باسم "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي"، وهي ذكرى اقتحام السفارة الأميركية عام 1979، التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولا تزال تُعتبر رمزاً للمواجهة بين طهران وواشنطن.
 
14:17 | 2025-11-04
14:00 | 2025-11-04
14:00 | 2025-11-04
13:34 | 2025-11-04
12:50 | 2025-11-04
12:50 | 2025-11-04
