عربي-دولي
سقوط قتلى وجرحى… انفجار في مقر الحشد الشعبي في العراق!
Lebanon 24
04-11-2025
|
12:20
A-
A+
أفادت وسائل إعلام
عراقية
، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارًا عرضيًا وقع داخل أحد مقرات
الحشد الشعبي
في أطراف
بغداد
، أسفر عن مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين.
وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع في مقر الحشد الواقع قرب معمل
الغاز
في مدينة بسماية
جنوب شرق
بغداد، مشيرة إلى أن الانفجار تسبب بأضرار للمنازل والمحال المحيطة، كما تهشّم زجاج النوافذ بالكامل في المنطقة المجاورة.
وفي بيان رسمي، نعت هيئة الحشد الشعبي –
مديرية مكافحة
المتفجرات أحد منتسبيها الذي قضى في الحادث، مؤكدة أن عنصرين آخرين أُصيبا خلال تنفيذ واجب فني في منطقة جرف النداف ببغداد.
وأوضحت الهيئة أن الانفجار ناتج عن اشتعال مواد متفجرة من مخلفات تنظيم "داعش" داخل المقر، مؤكدة أن فرقها سيطرت على الحريق واتخذت الإجراءات اللازمة، فيما تواصل فرق الهندسة تطهير المنطقة من مخلفات الحرب حفاظًا على أرواح المواطنين. (روسيا اليوم)
