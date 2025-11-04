سقوط قتلى وجرحى… انفجار في مقر الحشد الشعبي في العراق!

Advertisement

وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع في مقر الحشد الواقع قرب معمل في مدينة بسماية بغداد، مشيرة إلى أن الانفجار تسبب بأضرار للمنازل والمحال المحيطة، كما تهشّم زجاج النوافذ بالكامل في المنطقة المجاورة.وفي بيان رسمي، نعت هيئة الحشد الشعبي – المتفجرات أحد منتسبيها الذي قضى في الحادث، مؤكدة أن عنصرين آخرين أُصيبا خلال تنفيذ واجب فني في منطقة جرف النداف ببغداد.وأوضحت الهيئة أن الانفجار ناتج عن اشتعال مواد متفجرة من مخلفات تنظيم "داعش" داخل المقر، مؤكدة أن فرقها سيطرت على الحريق واتخذت الإجراءات اللازمة، فيما تواصل فرق الهندسة تطهير المنطقة من مخلفات الحرب حفاظًا على أرواح المواطنين. (روسيا اليوم)