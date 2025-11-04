24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ماسك يثير الجدل بمقترح "حجب الشمس" لمكافحة الاحتباس الحراري
Lebanon 24
04-11-2025
|
13:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار الملياردير الأميركي
إيلون ماسك
الجدل بتغريدة جديدة على منصة "إكس" يقترح فيها إطلاق "كوكبة كبيرة من الأقمار الاصطناعية" المزودة بالذكاء الاصطناعي إلى مدار الأرض، بهدف إجراء تعديلات على كمية أشعة الشمس التي تصل الكوكب لمكافحة الاحتباس الحراري.
Advertisement
تصدرت تحذيرات العلماء ردود الفعل على المقترح، حيث حذرت ليلي فوهور من مركز القانون الدولي البيئي في
برلين
من أن "الهندسة الجيولوجية الشمسية غير قابلة للتنبؤ ويمكن أن تزعزع نظامنا المناخي الهش". وأضافت أن أي تطبيق مستقبلي لهذه الفكرة "يهدد الحياة وحقوق مليارات البشر".
أبرزت الخبيرة أن تنفيذ هذه الفكرة قد يصل إلى نقطة يصعب عندها التراجع، مشيرة إلى أنه "إذا نفذت الفكرة يوما ما فلن يكون من الممكن إيقافها دون المخاطرة بارتفاع مفاجئ في الحرارة أو تضاعف الاحتباس الحراري".
في ردوده على المتفاعلين، اعترف
ماسك
بأن الإفراط في حجب أشعة الشمس قد يحول الأرض إلى "كرة جليدية"، لكنه أكد أن الحل يكمن في "تعديلات صغيرة" يمكنها منع الاحتباس الحراري أو التبريد العالمي.
انتقدت البروفيسورة سامي بوزارد، عالمة المناخ في جامعة نورثامبريا، فكرة ترك قرار مصير المناخ العالمي "في يد شخص واحد"، مؤكدة أن الحل الأمثل يظل في "تقليل انبعاثات الكربون" بالطرق التقليدية المجربة.
يذكر أن ماسك أطلق بالفعل أكثر من 8000 قمر اصطناعي ضمن مشروع "ستارلينك"، وتمتلك شركته "
سبيس إكس
" الخبرة التقنية اللازمة لمثل هذا المشروع، كما أن ثروته التي تقارب نصف تريليون دولار تمكنه من تمويله. (العين)
مواضيع ذات صلة
أنهار ألاسكا تتحول إلى اللون البرتقالي.. جرس إنذار جديد لتأثيرات الاحتباس الحراري
Lebanon 24
أنهار ألاسكا تتحول إلى اللون البرتقالي.. جرس إنذار جديد لتأثيرات الاحتباس الحراري
05/11/2025 00:23:34
05/11/2025 00:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"إذاعة يوم القيامة" تبث رسالة غامضة جديدة وتثير الجدل مجددًا!
Lebanon 24
"إذاعة يوم القيامة" تبث رسالة غامضة جديدة وتثير الجدل مجددًا!
05/11/2025 00:23:34
05/11/2025 00:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض تُثير الجدل بإيجابتها: "والدتك هي من اختارت"
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض تُثير الجدل بإيجابتها: "والدتك هي من اختارت"
05/11/2025 00:23:34
05/11/2025 00:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يُثير الجدل بشأن فضل شاكر... ماذا قال؟
Lebanon 24
فنان يُثير الجدل بشأن فضل شاكر... ماذا قال؟
05/11/2025 00:23:34
05/11/2025 00:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك
البروفيسور
سبيس إكس
المجر
الهند
برلين
الترا
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجلس الأمن والدفاع السوداني يدعو لتعبئة شعبية لمواجهة قوات الدعم السريع
Lebanon 24
مجلس الأمن والدفاع السوداني يدعو لتعبئة شعبية لمواجهة قوات الدعم السريع
16:56 | 2025-11-04
04/11/2025 04:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحفظات متبادلة على مشروع القوة الدولية في غزة
Lebanon 24
تحفظات متبادلة على مشروع القوة الدولية في غزة
16:55 | 2025-11-04
04/11/2025 04:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سيول: "5000" جندي كوري شمالي في روسيا منذ "أيلول"
Lebanon 24
سيول: "5000" جندي كوري شمالي في روسيا منذ "أيلول"
16:52 | 2025-11-04
04/11/2025 04:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين يرد على ترامب: لا تجارب نووية في روسيا أو الصين
Lebanon 24
الكرملين يرد على ترامب: لا تجارب نووية في روسيا أو الصين
16:50 | 2025-11-04
04/11/2025 04:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يصف هؤلاء اليهود بـ"الأغبياء"
Lebanon 24
ترامب يصف هؤلاء اليهود بـ"الأغبياء"
16:26 | 2025-11-04
04/11/2025 04:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:56 | 2025-11-04
مجلس الأمن والدفاع السوداني يدعو لتعبئة شعبية لمواجهة قوات الدعم السريع
16:55 | 2025-11-04
تحفظات متبادلة على مشروع القوة الدولية في غزة
16:52 | 2025-11-04
سيول: "5000" جندي كوري شمالي في روسيا منذ "أيلول"
16:50 | 2025-11-04
الكرملين يرد على ترامب: لا تجارب نووية في روسيا أو الصين
16:26 | 2025-11-04
ترامب يصف هؤلاء اليهود بـ"الأغبياء"
16:18 | 2025-11-04
لمواجهة إسرائيل إعلاميا.. هذا ما فعلته إيران
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 00:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 00:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
05/11/2025 00:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24