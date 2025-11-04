ماسك يثير الجدل بمقترح "حجب الشمس" لمكافحة الاحتباس الحراري

Advertisement

تصدرت تحذيرات العلماء ردود الفعل على المقترح، حيث حذرت ليلي فوهور من مركز القانون الدولي البيئي في من أن "الهندسة الجيولوجية الشمسية غير قابلة للتنبؤ ويمكن أن تزعزع نظامنا المناخي الهش". وأضافت أن أي تطبيق مستقبلي لهذه الفكرة "يهدد الحياة وحقوق مليارات البشر".أبرزت الخبيرة أن تنفيذ هذه الفكرة قد يصل إلى نقطة يصعب عندها التراجع، مشيرة إلى أنه "إذا نفذت الفكرة يوما ما فلن يكون من الممكن إيقافها دون المخاطرة بارتفاع مفاجئ في الحرارة أو تضاعف الاحتباس الحراري".في ردوده على المتفاعلين، اعترف بأن الإفراط في حجب أشعة الشمس قد يحول الأرض إلى "كرة جليدية"، لكنه أكد أن الحل يكمن في "تعديلات صغيرة" يمكنها منع الاحتباس الحراري أو التبريد العالمي.انتقدت البروفيسورة سامي بوزارد، عالمة المناخ في جامعة نورثامبريا، فكرة ترك قرار مصير المناخ العالمي "في يد شخص واحد"، مؤكدة أن الحل الأمثل يظل في "تقليل انبعاثات الكربون" بالطرق التقليدية المجربة.يذكر أن ماسك أطلق بالفعل أكثر من 8000 قمر اصطناعي ضمن مشروع "ستارلينك"، وتمتلك شركته " " الخبرة التقنية اللازمة لمثل هذا المشروع، كما أن ثروته التي تقارب نصف تريليون دولار تمكنه من تمويله. (العين)