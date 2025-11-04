24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
المغرب يعلن 31 تشرين الأول "عيد الوحدة" الوطني الجديد
Lebanon 24
04-11-2025
|
14:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر العاهل
المغربي
الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء، قراراً ملكياً يقضي بجعل يوم 31 تشرين الأول من كل عام عيداً وطنياً جديداً تحت اسم "عيد الوحدة"، وذلك اعتباراً من هذا العام.
Advertisement
وجاء في بيان صادر عن
الديوان الملكي
أن هذا القرار يأتي "اعتباراً للمنعطف التاريخي الذي شهده مسار القضية الوطنية، واستحضاراً للتطورات الحاسمة التي جاءت بها قرارات
مجلس الأمن
"، في إشارة إلى القرار رقم 2797/2025.
وأوضح البيان أن الملك أطلق اسم "عيد الوحدة" على هذه المناسبة لما يحمله هذا الاسم من "دلالات ورموز مرتبطة بالوحدة الوطنية والتمسك الثابت بالوحدة الترابية للمملكة".
وسيكون هذا العيد مناسبة وطنية سنوية "جامعة للتعبير عن التشبث بمقدسات
المملكة
وحقوقها المشروعة"، كما سيمنح الملك خلالها عفوه الشريف.
يذكر أن
مجلس الأمن الدولي
كان قد اعتمد في 31 تشرين الأول الماضي قراراً تاريخياً بشأن خطة
المغرب
للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مع تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
معهد البحوث الصناعية يعلن نتائج تقييم المنتجات المستوردة في تشرين الأول
Lebanon 24
معهد البحوث الصناعية يعلن نتائج تقييم المنتجات المستوردة في تشرين الأول
05/11/2025 00:23:55
05/11/2025 00:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئات "الوطني الحر" في المناطق أحيت ذكرى ١٣ تشرين
Lebanon 24
هيئات "الوطني الحر" في المناطق أحيت ذكرى ١٣ تشرين
05/11/2025 00:23:55
05/11/2025 00:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرى "ثورة 17 تشرين الاول": أي مصير لنواب الثورة؟
Lebanon 24
ذكرى "ثورة 17 تشرين الاول": أي مصير لنواب الثورة؟
05/11/2025 00:23:55
05/11/2025 00:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تجاوب في "قداس 13 تشرين الأول"
Lebanon 24
لا تجاوب في "قداس 13 تشرين الأول"
05/11/2025 00:23:55
05/11/2025 00:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي
الديوان الملكي
الوحدة الوطنية
الأمن الدولي
مجلس الأمن
سكاي نيوز
المملكة
المغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجلس الأمن والدفاع السوداني يدعو لتعبئة شعبية لمواجهة قوات الدعم السريع
Lebanon 24
مجلس الأمن والدفاع السوداني يدعو لتعبئة شعبية لمواجهة قوات الدعم السريع
16:56 | 2025-11-04
04/11/2025 04:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحفظات متبادلة على مشروع القوة الدولية في غزة
Lebanon 24
تحفظات متبادلة على مشروع القوة الدولية في غزة
16:55 | 2025-11-04
04/11/2025 04:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سيول: "5000" جندي كوري شمالي في روسيا منذ "أيلول"
Lebanon 24
سيول: "5000" جندي كوري شمالي في روسيا منذ "أيلول"
16:52 | 2025-11-04
04/11/2025 04:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين يرد على ترامب: لا تجارب نووية في روسيا أو الصين
Lebanon 24
الكرملين يرد على ترامب: لا تجارب نووية في روسيا أو الصين
16:50 | 2025-11-04
04/11/2025 04:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يصف هؤلاء اليهود بـ"الأغبياء"
Lebanon 24
ترامب يصف هؤلاء اليهود بـ"الأغبياء"
16:26 | 2025-11-04
04/11/2025 04:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:56 | 2025-11-04
مجلس الأمن والدفاع السوداني يدعو لتعبئة شعبية لمواجهة قوات الدعم السريع
16:55 | 2025-11-04
تحفظات متبادلة على مشروع القوة الدولية في غزة
16:52 | 2025-11-04
سيول: "5000" جندي كوري شمالي في روسيا منذ "أيلول"
16:50 | 2025-11-04
الكرملين يرد على ترامب: لا تجارب نووية في روسيا أو الصين
16:26 | 2025-11-04
ترامب يصف هؤلاء اليهود بـ"الأغبياء"
16:18 | 2025-11-04
لمواجهة إسرائيل إعلاميا.. هذا ما فعلته إيران
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 00:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 00:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
05/11/2025 00:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24