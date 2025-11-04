Advertisement

عربي-دولي

المغرب يعلن 31 تشرين الأول "عيد الوحدة" الوطني الجديد

Lebanon 24
04-11-2025 | 14:54
A-
A+
Doc-P-1438082-638978902393664928.png
Doc-P-1438082-638978902393664928.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء، قراراً ملكياً يقضي بجعل يوم 31 تشرين الأول من كل عام عيداً وطنياً جديداً تحت اسم "عيد الوحدة"، وذلك اعتباراً من هذا العام.
Advertisement

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي أن هذا القرار يأتي "اعتباراً للمنعطف التاريخي الذي شهده مسار القضية الوطنية، واستحضاراً للتطورات الحاسمة التي جاءت بها قرارات مجلس الأمن"، في إشارة إلى القرار رقم 2797/2025.

وأوضح البيان أن الملك أطلق اسم "عيد الوحدة" على هذه المناسبة لما يحمله هذا الاسم من "دلالات ورموز مرتبطة بالوحدة الوطنية والتمسك الثابت بالوحدة الترابية للمملكة".

وسيكون هذا العيد مناسبة وطنية سنوية "جامعة للتعبير عن التشبث بمقدسات المملكة وحقوقها المشروعة"، كما سيمنح الملك خلالها عفوه الشريف.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد اعتمد في 31 تشرين الأول الماضي قراراً تاريخياً بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مع تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
معهد البحوث الصناعية يعلن نتائج تقييم المنتجات المستوردة في تشرين الأول
lebanon 24
05/11/2025 00:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئات "الوطني الحر" في المناطق أحيت ذكرى ١٣ تشرين
lebanon 24
05/11/2025 00:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكرى "ثورة 17 تشرين الاول": أي مصير لنواب الثورة؟
lebanon 24
05/11/2025 00:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تجاوب في "قداس 13 تشرين الأول"
lebanon 24
05/11/2025 00:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

الديوان الملكي

الوحدة الوطنية

الأمن الدولي

مجلس الأمن

سكاي نيوز

المملكة

المغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-11-04
16:55 | 2025-11-04
16:52 | 2025-11-04
16:50 | 2025-11-04
16:26 | 2025-11-04
16:18 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24