المغرب يعلن 31 تشرين الأول "عيد الوحدة" الوطني الجديد

Advertisement

وجاء في بيان صادر عن أن هذا القرار يأتي "اعتباراً للمنعطف التاريخي الذي شهده مسار القضية الوطنية، واستحضاراً للتطورات الحاسمة التي جاءت بها قرارات "، في إشارة إلى القرار رقم 2797/2025.وأوضح البيان أن الملك أطلق اسم "عيد الوحدة" على هذه المناسبة لما يحمله هذا الاسم من "دلالات ورموز مرتبطة بالوحدة الوطنية والتمسك الثابت بالوحدة الترابية للمملكة".وسيكون هذا العيد مناسبة وطنية سنوية "جامعة للتعبير عن التشبث بمقدسات وحقوقها المشروعة"، كما سيمنح الملك خلالها عفوه الشريف.يذكر أن كان قد اعتمد في 31 تشرين الأول الماضي قراراً تاريخياً بشأن خطة للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مع تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد. (سكاي نيوز)