البيت الأبيض يؤكد التزامه بحل سلمي للأزمة في السودان

Advertisement

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحافي: "نحن على تواصل منتظم مع شركائنا العرب، ونريد أن يصل هذا الصراع إلى نهاية سلمية"، معترفة بأن "الواقع هو أن الوضع الميداني معقد جداً".وأضافت: "تشارك الولايات المتحدة بنشاط في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع المروع في السودان".يأتي هذا التصريح بعد من تأكيد كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على هدنة تمتد لثلاثة أشهر، استناداً إلى خطة المجموعة الرباعية التي تضم والولايات المتحدة والسعودية ومصر، والمعلنة في 12 أيلول الماضي. (سكاي نيوز)