عربي-دولي

البيت الأبيض يؤكد التزامه بحل سلمي للأزمة في السودان

Lebanon 24
04-11-2025 | 14:57
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، يوم الثلاثاء، أن حكومة الولايات المتحدة "ملتزمة تماماً" بإيجاد حل سلمي للصراع الدائر في السودان.
وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحافي: "نحن على تواصل منتظم مع شركائنا العرب، ونريد أن يصل هذا الصراع إلى نهاية سلمية"، معترفة بأن "الواقع هو أن الوضع الميداني معقد جداً".

وأضافت: "تشارك الولايات المتحدة بنشاط في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع المروع في السودان".

يأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من تأكيد كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على هدنة تمتد لثلاثة أشهر، استناداً إلى خطة المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات والولايات المتحدة والسعودية ومصر، والمعلنة في 12 أيلول الماضي. (سكاي نيوز)

 
