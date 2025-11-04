Advertisement

عربي-دولي

شرط واحد لإسرائيل لتمرير 200 مقاتل من حماس بأمان

Lebanon 24
04-11-2025 | 15:45
A-
A+
Doc-P-1438100-638978941355980153.webp
Doc-P-1438100-638978941355980153.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أبدى استعداده للسماح بمرور نحو 200 مقاتل من حماس من مدينة رفح مقابل استعادة رفات الجندي هدار غولدين. 
Advertisement


ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المصادر:"قال رئيس الأركان أيال زمير إنه مستعد للنظر في إخراج نحو 200 من المسلحين في رفح فقط مقابل استعادة جثة الضابط هدار غولدين المحتجز منذ 2014 في غزة".


وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الحكومة الإسرائيلية ناقشت في الأيام الأخيرة اقتراحا يقضي بالسماح بعبور آمن لنحو 200 مقاتل من حماس الموجودين في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية داخل قطاع غزة، مقابل إعادة جميع جثث الأسرى إلى إسرائيل".


كما أضافت "القناة 12" الاسرائيلية أن "إسرائيل ستوافق على مرور آمن للمقاتلين إذا أكدوا التخلي عن أسلحتهم". فيما قال مسؤول إسرائيلي في وقت سابق، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ليس بصدد السماح بمرور آمن لـ200 مقاتل من حماس".


هذا وأفادت التقارير بأن الوسطاء الدوليين يضغطون على إسرائيل للموافقة على إخراج آمن للمقاتلين المحاصرين، بعضهم عالق داخل أنفاق، وجرى طرح آليات تشمل إخراجهم بواسطة مركبات الصليب الأحمر عبر ممرات محددة لتجنب الاحتكاك مع قوات الجيش الإسرائيلي.  (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: قدّمنا لنتنياهو شبكة أمان سياسية لتمرير صفقة رهائن وإنهاء الحرب
lebanon 24
05/11/2025 00:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الولايات المتحدة تضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بخروج نحو 200 من مقاتلي حماس من مناطق سيطرة الجيش في غزة
lebanon 24
05/11/2025 00:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد في مصر.. 200 جنيه في يوم واحد!
lebanon 24
05/11/2025 00:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة... روسيا تعلن العثور على أكثر من 200 جثة لمقاتلين أوكرانيين!
lebanon 24
05/11/2025 00:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

يديعوت أحرونوت

الصليب الأحمر

روسيا اليوم

تحت السيطرة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-11-04
16:55 | 2025-11-04
16:52 | 2025-11-04
16:50 | 2025-11-04
16:26 | 2025-11-04
16:18 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24