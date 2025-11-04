شرط واحد لإسرائيل لتمرير 200 مقاتل من حماس بأمان

Advertisement

ونقلت صحيفة " " عن المصادر:"قال رئيس الأركان أيال زمير إنه مستعد للنظر في إخراج نحو 200 من المسلحين في رفح فقط مقابل استعادة جثة الضابط هدار غولدين المحتجز منذ 2014 في غزة".وذكرت هيئة البث أن "الحكومة الإسرائيلية ناقشت في الأيام الأخيرة اقتراحا يقضي بالسماح بعبور آمن لنحو 200 مقاتل من حماس الموجودين في مناطق الإسرائيلية داخل ، مقابل إعادة جميع جثث الأسرى إلى ".كما أضافت "القناة 12" الاسرائيلية أن "إسرائيل ستوافق على مرور آمن للمقاتلين إذا أكدوا التخلي عن أسلحتهم". فيما قال مسؤول إسرائيلي في وقت سابق، إن رئيس الوزراء "ليس بصدد السماح بمرور آمن لـ200 مقاتل من حماس".هذا وأفادت التقارير بأن الوسطاء الدوليين يضغطون على إسرائيل للموافقة على إخراج آمن للمقاتلين المحاصرين، بعضهم عالق داخل أنفاق، وجرى طرح آليات تشمل إخراجهم بواسطة مركبات عبر ممرات محددة لتجنب الاحتكاك مع قوات الجيش الإسرائيلي. (روسيا اليوم)