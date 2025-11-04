24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
شرط واحد لإسرائيل لتمرير 200 مقاتل من حماس بأمان
Lebanon 24
04-11-2025
|
15:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
إيال زامير أبدى استعداده للسماح بمرور نحو 200 مقاتل من
حماس
من مدينة رفح مقابل استعادة رفات الجندي هدار غولدين.
Advertisement
ونقلت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" عن المصادر:"قال رئيس الأركان أيال زمير إنه مستعد للنظر في إخراج نحو 200 من المسلحين في رفح فقط مقابل استعادة جثة الضابط هدار غولدين المحتجز منذ 2014 في غزة".
وذكرت هيئة البث
الإسرائيلية
أن "الحكومة الإسرائيلية ناقشت في الأيام الأخيرة اقتراحا يقضي بالسماح بعبور آمن لنحو 200 مقاتل من حماس الموجودين في مناطق
تحت السيطرة
الإسرائيلية داخل
قطاع غزة
، مقابل إعادة جميع جثث الأسرى إلى
إسرائيل
".
كما أضافت "القناة 12" الاسرائيلية أن "إسرائيل ستوافق على مرور آمن للمقاتلين إذا أكدوا التخلي عن أسلحتهم". فيما قال مسؤول إسرائيلي في وقت سابق، إن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
"ليس بصدد السماح بمرور آمن لـ200 مقاتل من حماس".
هذا وأفادت التقارير بأن الوسطاء الدوليين يضغطون على إسرائيل للموافقة على إخراج آمن للمقاتلين المحاصرين، بعضهم عالق داخل أنفاق، وجرى طرح آليات تشمل إخراجهم بواسطة مركبات
الصليب الأحمر
عبر ممرات محددة لتجنب الاحتكاك مع قوات الجيش الإسرائيلي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: قدّمنا لنتنياهو شبكة أمان سياسية لتمرير صفقة رهائن وإنهاء الحرب
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: قدّمنا لنتنياهو شبكة أمان سياسية لتمرير صفقة رهائن وإنهاء الحرب
05/11/2025 00:24:35
05/11/2025 00:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الولايات المتحدة تضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بخروج نحو 200 من مقاتلي حماس من مناطق سيطرة الجيش في غزة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الولايات المتحدة تضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بخروج نحو 200 من مقاتلي حماس من مناطق سيطرة الجيش في غزة
05/11/2025 00:24:35
05/11/2025 00:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد في مصر.. 200 جنيه في يوم واحد!
Lebanon 24
الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد في مصر.. 200 جنيه في يوم واحد!
05/11/2025 00:24:35
05/11/2025 00:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة... روسيا تعلن العثور على أكثر من 200 جثة لمقاتلين أوكرانيين!
Lebanon 24
مفاجأة... روسيا تعلن العثور على أكثر من 200 جثة لمقاتلين أوكرانيين!
05/11/2025 00:24:35
05/11/2025 00:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بنيامين نتنياهو
يديعوت أحرونوت
الصليب الأحمر
روسيا اليوم
تحت السيطرة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجلس الأمن والدفاع السوداني يدعو لتعبئة شعبية لمواجهة قوات الدعم السريع
Lebanon 24
مجلس الأمن والدفاع السوداني يدعو لتعبئة شعبية لمواجهة قوات الدعم السريع
16:56 | 2025-11-04
04/11/2025 04:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحفظات متبادلة على مشروع القوة الدولية في غزة
Lebanon 24
تحفظات متبادلة على مشروع القوة الدولية في غزة
16:55 | 2025-11-04
04/11/2025 04:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سيول: "5000" جندي كوري شمالي في روسيا منذ "أيلول"
Lebanon 24
سيول: "5000" جندي كوري شمالي في روسيا منذ "أيلول"
16:52 | 2025-11-04
04/11/2025 04:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين يرد على ترامب: لا تجارب نووية في روسيا أو الصين
Lebanon 24
الكرملين يرد على ترامب: لا تجارب نووية في روسيا أو الصين
16:50 | 2025-11-04
04/11/2025 04:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يصف هؤلاء اليهود بـ"الأغبياء"
Lebanon 24
ترامب يصف هؤلاء اليهود بـ"الأغبياء"
16:26 | 2025-11-04
04/11/2025 04:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:56 | 2025-11-04
مجلس الأمن والدفاع السوداني يدعو لتعبئة شعبية لمواجهة قوات الدعم السريع
16:55 | 2025-11-04
تحفظات متبادلة على مشروع القوة الدولية في غزة
16:52 | 2025-11-04
سيول: "5000" جندي كوري شمالي في روسيا منذ "أيلول"
16:50 | 2025-11-04
الكرملين يرد على ترامب: لا تجارب نووية في روسيا أو الصين
16:26 | 2025-11-04
ترامب يصف هؤلاء اليهود بـ"الأغبياء"
16:18 | 2025-11-04
لمواجهة إسرائيل إعلاميا.. هذا ما فعلته إيران
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 00:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 00:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
05/11/2025 00:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24