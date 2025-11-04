23
عربي-دولي
الكرملين يرد على ترامب: لا تجارب نووية في روسيا أو الصين
Lebanon 24
04-11-2025
|
16:50
A-
A+
قال المتحدث باسم
الكرملين
دميتري بيسكوف، إن
موسكو
تنتظر توضيحات من
الولايات المتحدة
حول تصريحات
الرئيس دونالد ترامب
بشأن التجارب النووية التي "أجرتها"
روسيا
والصين.
بهذا الشكل علق بيسكوف على تصريح
ترامب
الذي قال فيه إنه يعتبر إجراء التجارب النووية في الولايات المتحدة أمرا مناسبا "بما أن آخرين يقومون بذلك".
وأضاف ممثل الكرملين: "هنا، ربما يتعين علينا جميعا أن نتلقى بعض التوضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية".
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا والصين، تصران على ضرورة أن تظل جميع الدول ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية. (روسيا اليوم)
