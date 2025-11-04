الكرملين يرد على ترامب: لا تجارب نووية في روسيا أو الصين

Advertisement

قال المتحدث باسم دميتري بيسكوف، إن تنتظر توضيحات من حول تصريحات بشأن التجارب النووية التي "أجرتها" والصين.بهذا الشكل علق بيسكوف على تصريح الذي قال فيه إنه يعتبر إجراء التجارب النووية في الولايات المتحدة أمرا مناسبا "بما أن آخرين يقومون بذلك".وأضاف ممثل الكرملين: "هنا، ربما يتعين علينا جميعا أن نتلقى بعض التوضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية".وأشار بيسكوف إلى أن روسيا والصين، تصران على ضرورة أن تظل جميع الدول ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية. (روسيا اليوم)