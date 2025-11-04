سيول: "5000" جندي كوري شمالي في روسيا منذ "أيلول"

Advertisement

وبحسب الإحاطة الاستخبارية التي نقلها النائب، تنتشر حاليًا "نحو 10 آلاف" عسكري كوري شمالي قرب الحدود الروسية . وتفيد تقديرات الاستخبارات في سيول بأن بيونغ يانغ شاركت فعليًا في المجهود الحربي الروسي عبر "توفير آلاف الجنود" خلال معارك امتدت بين أواخر "2024" وربيع "2025" في منطقة كورسك، وقدّر عدد القتلى الكوريين الشماليين بـ"نحو 600" مع إصابة "آلاف" آخرين.ويرى خبراء أن بيونغ يانغ تتلقى "مساعدات مالية كبيرة" و"تكنولوجيا عسكرية" و"دعمًا في الغذاء والطاقة" من ، ما يمنحها موردًا للالتفاف على المرتبطة ببرنامجيها والصاروخي. وأعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت "صواريخ مدفعية عدة" قبل ساعة من زيارة الأميركي بيت هيغسيث للحدود بين الكوريتين الاثنين.مع ذلك، قال لي سونغ كوين إن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن كيم جونغ أون "منفتح على الحوار مع " و"سيسعى إلى إقامة اتصال عندما تكون الظروف مناسبة"، لافتًا إلى "مؤشرات عدة" على استعداد "سري" لمحادثات محتملة. وتأتي التطورات بعد سلسلة مبادرات من الرئيس الأميركي تجاه كيم الذي التقاه ثلاث مرات في ولايته الأولى، فيما يشير محللون إلى أن الزعيم الكوري ، المدعوم بعلاقاته مع موسكو وبكين، "غير مهتم كثيرًا" بلقاء حاليًا. (العربية)