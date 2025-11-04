Advertisement

عربي-دولي

سيول: "5000" جندي كوري شمالي في روسيا منذ "أيلول"

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1438123-638978972597584409.png
Doc-P-1438123-638978972597584409.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال نائب برلماني كوري جنوبي إن كوريا الشمالية أرسلت نحو "5000" من جنودها إلى روسيا على مراحل منذ "أيلول"، بهدف "إعادة بناء البنية التحتية". وأوضح لي سونغ كوين للصحافيين أن هناك "مؤشرات مستمرة" على تدريب واختيار أفراد إضافيين تمهيدًا لنشر مزيد من القوات.
Advertisement

وبحسب الإحاطة الاستخبارية التي نقلها النائب، تنتشر حاليًا "نحو 10 آلاف" عسكري كوري شمالي قرب الحدود الروسية الأوكرانية. وتفيد تقديرات الاستخبارات في سيول بأن بيونغ يانغ شاركت فعليًا في المجهود الحربي الروسي عبر "توفير آلاف الجنود" خلال معارك امتدت بين أواخر "2024" وربيع "2025" في منطقة كورسك، وقدّر عدد القتلى الكوريين الشماليين بـ"نحو 600" مع إصابة "آلاف" آخرين.

ويرى خبراء أن بيونغ يانغ تتلقى "مساعدات مالية كبيرة" و"تكنولوجيا عسكرية" و"دعمًا في الغذاء والطاقة" من موسكو، ما يمنحها موردًا للالتفاف على العقوبات المرتبطة ببرنامجيها النووي والصاروخي. وأعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت "صواريخ مدفعية عدة" قبل ساعة من زيارة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث للحدود بين الكوريتين الاثنين.

مع ذلك، قال لي سونغ كوين إن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن كيم جونغ أون "منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة" و"سيسعى إلى إقامة اتصال عندما تكون الظروف مناسبة"، لافتًا إلى "مؤشرات عدة" على استعداد "سري" لمحادثات محتملة. وتأتي التطورات بعد سلسلة مبادرات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه كيم الذي التقاه ثلاث مرات في ولايته الأولى، فيما يشير محللون إلى أن الزعيم الكوري الشمالي، المدعوم بعلاقاته مع موسكو وبكين، "غير مهتم كثيرًا" بلقاء ترامب حاليًا. (العربية)
 
مواضيع ذات صلة
"رويترز" الرئيس الكوري الجنوبي يطلب من الرئيس الصيني المساعدة في "استئناف الحوار" بين سيول وبيونغ يانغ
lebanon 24
05/11/2025 07:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بقيمة 5000 دولار... الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" تقدم مساعدات لعناصر الدفاع المدني في صور
lebanon 24
05/11/2025 07:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين وكوريا الشمالية توحدان موقفيهما ضد "سياسات الهيمنة"
lebanon 24
05/11/2025 07:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية عن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية:"أحلام لن تتحقق أبداً"
lebanon 24
05/11/2025 07:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزير الدفاع

الأوكرانية

العقوبات

الشمالي

دونالد

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:53 | 2025-11-04
23:48 | 2025-11-04
23:40 | 2025-11-04
23:31 | 2025-11-04
23:29 | 2025-11-04
23:26 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24