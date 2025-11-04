Advertisement

عربي-دولي

تحطّم طائرة عقب إقلاعها في ولاية كنتاكي

Lebanon 24
04-11-2025 | 18:15
أكّدت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية تحطّم طائرة عقب إقلاعها من لويزفيل في ولاية كنتاكي.
وأفادت شرطة "لويزفيل" أنها "تتعامل مع تقارير تفيد بتحطّم طائرة قرب مطار لويزفيل الدولي".
وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية إلى أن "المجلس الوطني لسلامة النقل سيتولى قيادة التحقيق وتقديم جميع التحديثات".
وأكدت شركة "يو بي إس" المشغّلة للطائرة التي تحطّمت: "لم يتم حتى الآن تأكيد وقوع أي إصابات في الحادث".
 
