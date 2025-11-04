تحطّم طائرة عقب إقلاعها في ولاية كنتاكي

أكّدت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية تحطّم طائرة عقب إقلاعها من لويزفيل في .

وأفادت شرطة "لويزفيل" أنها "تتعامل مع تقارير تفيد بتحطّم طائرة قرب مطار لويزفيل الدولي".

وأشارت إلى أن " سيتولى قيادة التحقيق وتقديم جميع التحديثات".

وأكدت شركة "يو بي إس" المشغّلة للطائرة التي تحطّمت: "لم يتم حتى الآن تأكيد وقوع أي إصابات في الحادث".