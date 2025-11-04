23
عربي-دولي
تحطّم طائرة عقب إقلاعها في ولاية كنتاكي
Lebanon 24
04-11-2025
|
18:15
أكّدت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية تحطّم طائرة عقب إقلاعها من لويزفيل في
ولاية كنتاكي
.
وأفادت شرطة "لويزفيل" أنها "تتعامل مع تقارير تفيد بتحطّم طائرة قرب مطار لويزفيل الدولي".
وأشارت
إدارة الطيران الفيدرالية
إلى أن "
المجلس الوطني لسلامة النقل
سيتولى قيادة التحقيق وتقديم جميع التحديثات".
وأكدت شركة "يو بي إس" المشغّلة للطائرة التي تحطّمت: "لم يتم حتى الآن تأكيد وقوع أي إصابات في الحادث".
